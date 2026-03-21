21 марта 2026 в 10:44

Магнитные бури сегодня, 21 марта: что завтра, риск инфаркта, сильная апатия

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 21 марта, Землю накрыла сильная магнитная буря, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 21 и 22 марта

По данным специалистов ИКИ РАН, сейчас на Земле фиксируется магнитная буря уровня G2.

«Наиболее сильные события ожидаются 20 и 21 марта, когда придут два наиболее крупных выброса плазмы. Далее, с 22 по 24 число, будет наблюдаться более слабый „хвост“ от влияния корональных дыр. Точный график возмущений при таком сложном многофакторном событии прогнозируется плохо, но существует большая вероятность, что часть пиков придется на вечернее и ночное время, что позволит наблюдать полярные сияния», — уточнили эксперты.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что интенсивность магнитной бури продолжила расти и в три часа ночи по московскому времени, и была зафиксирована сильная магнитная буря уровня G3, которая продолжается в настоящий момент.

«В соответствии с уточненными прогнозами, пик космического шторма придется на первую половину сегодняшнего дня, после чего магнитная буря будет ослабевать и ближе к вечеру прекратится. В последующие два дня возмущения геомагнитного поля продолжатся, но уже меньшей интенсивности — в воскресенье слабые и непродолжительные магнитные бури еще возможны, а в первый день новой недели обойдется без них», — добавил метеоролог.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Кто тяжелее всего переносит магнитные бури, какие советы дают врачи

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Юрий Серебрянский в комментарии NEWS.ru объяснил, что у всех людей недомогания во время геоударов проявляются по-разному.

«Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к образованию гипертонического криза. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — сказал он.

Терапевт Анна Лупач рекомендует метеозависимым людям в период вспышек на Солнце оставаться дома, спать не меньше восьми часов и пить больше воды. Она уточнила, что чувствительным к природным явлениям гражданам нужно записывать изменения в самочувствии. Также специалист напомнила, что необходимо обращаться к врачу для подбора препаратов первой помощи.

«Еще могут беспокоить повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Нередко такие симптомы испытывают люди, у которых есть хронические заболевания», — рассказала Лупач.

Читайте также:

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Тяжелые ливни и тепло до +10? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Погода в Москве в субботу, 21 марта: ждать ли ночных заморозков и ливней

Иван Смирнов
