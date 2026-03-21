Магнитные бури сегодня, 21 марта: что завтра, риск инфаркта, сильная апатия

Сегодня, 21 марта, Землю накрыла сильная магнитная буря, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 21 и 22 марта

По данным специалистов ИКИ РАН, сейчас на Земле фиксируется магнитная буря уровня G2.

«Наиболее сильные события ожидаются 20 и 21 марта, когда придут два наиболее крупных выброса плазмы. Далее, с 22 по 24 число, будет наблюдаться более слабый „хвост“ от влияния корональных дыр. Точный график возмущений при таком сложном многофакторном событии прогнозируется плохо, но существует большая вероятность, что часть пиков придется на вечернее и ночное время, что позволит наблюдать полярные сияния», — уточнили эксперты.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что интенсивность магнитной бури продолжила расти и в три часа ночи по московскому времени, и была зафиксирована сильная магнитная буря уровня G3, которая продолжается в настоящий момент.

«В соответствии с уточненными прогнозами, пик космического шторма придется на первую половину сегодняшнего дня, после чего магнитная буря будет ослабевать и ближе к вечеру прекратится. В последующие два дня возмущения геомагнитного поля продолжатся, но уже меньшей интенсивности — в воскресенье слабые и непродолжительные магнитные бури еще возможны, а в первый день новой недели обойдется без них», — добавил метеоролог.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Кто тяжелее всего переносит магнитные бури, какие советы дают врачи

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Юрий Серебрянский в комментарии NEWS.ru объяснил, что у всех людей недомогания во время геоударов проявляются по-разному.

«Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к образованию гипертонического криза. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — сказал он.

Терапевт Анна Лупач рекомендует метеозависимым людям в период вспышек на Солнце оставаться дома, спать не меньше восьми часов и пить больше воды. Она уточнила, что чувствительным к природным явлениям гражданам нужно записывать изменения в самочувствии. Также специалист напомнила, что необходимо обращаться к врачу для подбора препаратов первой помощи.

«Еще могут беспокоить повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Нередко такие симптомы испытывают люди, у которых есть хронические заболевания», — рассказала Лупач.

