Тяжелые ливни и тепло до +10? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В выходные дни в Москве будет апрельская погода, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе в столичном регионе 21 и 22 марта, ждать ли тяжелых ливней и тепла до +10 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, в выходные дни в Москву придет скандинавский антициклон.

«В выходные инициативу в атмосфере перехватит скандинавский антициклон, который подарит москвичам солнечные и по-апрельски теплые деньки с температурой до +12 градусов и предутренними заморозками — от -3 до 0 градусов. Такая же погода будет и в начале следующей недели. Снежный покров, высота которого в Москве составляет 25–28 см, за ближайшую пятидневку уменьшится до 17–20 см, к последним выходным марта слой снега уменьшится до 9–12 см, а в заключительные дни марта его в городе останется 1–3 см. В первой декаде апреля снежный покров в черте мегаполиса исчезнет», — отметил синоптик.

По данным метеосервисов, в субботу утром столбики термометров покажут около +1 градуса, но уже днем воздух прогреется до +10 градусов. Ветер будет северо-западным, со скоростью 5–7 м/с. Ночью местами возможна гололедица. Атмосферное давление будет повышенным — около 776 мм ртутного столба.

В воскресенье, 22 марта, день также порадует москвичей ясной погодой и еще более высокими дневными температурами. Утром термометры покажут около 0 градусов, днем воздух прогреется до +13 градусов. Сильных осадков не ожидается. Ночью будет от -1 до +1 градуса. Ветер будет слабым, юго-западным и западным, до 5 м/с. Ночью местами сохранится гололедица.

Таким образом, в российской столице в выходные тяжелых ливней не ожидается, но прогнозируется тепло до +10 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что воздух в городе в выходные будет прогреваться до +10 градусов.

«Впереди выходные дни и они ожидаются с очень хорошей погодой. С отходом атмосферного фронта к востоку погоду в нашем регионе снова начнет определять антициклон. Поэтому будет сухо, солнечно и со слабым ветром западных направлений. В ночные часы температура воздуха в Санкт-Петербурге близкая к 0 градусов, но в субботу это отрицательная температура, а уже в воскресенье слабоположительная температура. В дневные часы температура воздуха пока до +10 градусов, но уже в воскресенье и понедельник, 23 марта, воздух прогреется даже до +12 градусов. Так как ветер все еще западный, то в прибрежных районах акватории восточной части Финского залива, в Невской губе прохладнее, до +7 градусов», — подчеркнул метеоролог.

По информации метеоцентров, суббота, 21 марта, будет солнечной и сухой. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до -3 градусов. Утром местами возможен слабый туман. Днем воздух прогреется до +10 градусов, при этом ощущаться температура будет примерно на 2-3 градуса прохладнее из-за северо-восточного ветра скоростью до 4-5 м/с. Вероятность осадков в этот день минимальна. Атмосферное давление будет близким к норме и составит около 763–773 мм ртутного столба.

В воскресенье, 22 марта, воздух прогреется в Северной столице до +12 градусов. Погода останется преимущественно ясной, но к вечеру небо может затянуть легкой облачностью. Ночью температура составит от -1 до 0 градусов, поэтому автомобилистам стоит быть внимательными из-за возможной гололедицы на дорогах в утренние часы. Ветер в воскресенье будет слабым, западных направлений, со скоростью 5 м/с.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 20 марта: что завтра, нервозность, стресс, боли

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют

Почему не работает WhatsApp 20 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован