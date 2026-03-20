Погода в Москве в субботу, 21 марта: ждать ли ночных заморозков и ливней

В Москве и Московской области завтра, 21 марта, воздух прогреется до +12 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 21 марта

В столичном регионе завтра, 21 марта, в ночные часы ожидаются небольшие заморозки и гололедица.

«21 марта будет переменная облачность. Без осадков. Температура ночью — от -1 до -3 градусов, по области — от -1 до -6 градусов. Температура днем в Москве — от +10 до +12 градусов, по области — от +7 до +12 градусов. Ветер северо-западный и северный, 2–7 м/с. Ночью местами гололедица», — говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в субботу в Москве погоду будет определять скандинавский антициклон.

«В выходные инициативу в атмосфере перехватит скандинавский антициклон, который подарит москвичам солнечные и по-апрельски теплые деньки с температурой до +12 градусов и предутренними заморозками от -3 до 0 градусов. Такая же погода будет и в начале следующей недели. Снежный покров, высота которого в Москве составляет 25–28 сантиметров, за ближайшую пятидневку уменьшится до 17–20 сантиметров, к последним выходным марта слой снега уменьшится до 9–12 сантиметров, а в заключительные дни марта его в городе останется 1–3 сантиметра. В первой пентаде апреля снежный покров в черте мегаполиса исчезнет», — отметил синоптик.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 21 марта

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 марта в Санкт-Петербурге ночью возможна гололедица.

«21 марта будет переменная облачность. ез осадков. Ветер юго-западный, западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью — от -1 до -3 градусов. Температура воздуха днем — от +8 до +10 градусов, на побережье Финского залива местами до +5 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, воздух в регионе в выходные дни будет прогреваться до +10 градусов.

«Впереди выходные дни — и они ожидаются с очень хорошей погодой. С отходом атмосферного фронта к востоку погоду в нашем регионе снова начнет определять антициклон. Поэтому будет сухо, солнечно и со слабым ветром западных направлений. В ночные часы температура воздуха в Санкт-Петербурге близкая к 0 градусов, но в субботу это отрицательная температура, а уже в воскресенье слабоположительная температура. В дневные часы температура воздуха пока до +10 градусов, но уже в воскресенье и понедельник, 23 марта, воздух прогреется даже до +12 градусов. Так как ветер все еще западный, то в прибрежных районах акватории восточной части Финского залива, в Невской губе прохладнее, до +7 градусов», — подчеркнул метеоролог.

