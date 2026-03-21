Безумная няня извращалась над малышами по видеосвязи перед мужем

Няню осудили на 18 лет за растление малышей на глаза у мужа в Нидерландах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Суд приговорил супругов к 18 годам лишения свободы за преступления против детей в Нидерландах, передает NL Times. Во время работы она совершала противоправные действия против малышей, которые ее супруг наблюдал по видеосвязи или смотрел в записи.

57-летняя подсудимая с 2019 по 2021 год устраивалась няней в семьи с маленькими детьми. Жертвами пары стали семь несовершеннолетних в возрасте от одного до шести лет.

Преступления раскрылись после того, как родители одной из девочек заподозрили неладное и установили камеру в комнате ребенка. После просмотра записей семья обратились в полицию.

Суд назначил обоим обвиняемым по 18 лет лишения свободы. Мужчину также обязали пройти психиатрическое лечение.

Ранее бывшая учительница из Калифорнии Лаура Уайтхерст снова предстала перед судом. В совращении ее обвинил уже четвертый школьник. Женщина прежде получила срок за секс с тремя школьниками и рождение ребенка от одного из них.

До этого помощница учителя школы Мэри Стронг совратила 16-летнего ученика в классе и попалась полиции. Инцидент произошел в штате Айдахо, округ Нез-Перс. Правоохранители обнаружили снимок, на котором помощница учителя и подросток были запечатлены в «компрометирующей позе».

