День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 10:49

В России стали массово отказываться от нянь из одной страны

В России снизился спрос на нянь с Филиппин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Спрос на нянь с Филиппин среди обеспеченных российских семей снизился на фоне жалоб на качество работы и юридические риски, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на участников рынка. Родители все чаще выбирают российских специалистов со знанием английского языка.

Также фиксируются жалобы на качество выполнения обязанностей и уровень владения английским языком у филиппинок. Стоимость услуг таких нянь может достигать 300 тыс. рублей в месяц.

Гувернантки из Великобритании, США, Австралии и Новой Зеландии помогают детям изучать английский язык вместе с носителем. Однако их услуги обходятся в 500–800 тыс. рублей в месяц, и позволить себе это могут немногие. К тому же такие няни, как отмечают родители, строго соблюдают рабочие границы и редко идут на переработки — они не будут задерживаться с ребенком в силу своего менталитета.

На фоне роста цен и снижения удовлетворенности качеством услуг увеличивается спрос на российских нянь с хорошим знанием английского языка. Их услуги оцениваются в 200–350 тыс. рублей в месяц. Работодатели отмечают большую гибкость и комфорт взаимодействия. Менее востребованными остаются няни из африканских стран, что связано с более низким уровнем владения английским языком по сравнению с носителями.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Санкт-Петербурге перед судом предстанет 46-летняя местная жительница, имеющая тройное гражданство, обвиняемая в организации канала нелегальной миграции для нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии. По версии следствия, женщина легализовала в стране 434 иностранки.

Общество
Россия
Филиппины
няни
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.