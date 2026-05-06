В России стали массово отказываться от нянь из одной страны

В России стали массово отказываться от нянь из одной страны В России снизился спрос на нянь с Филиппин

Спрос на нянь с Филиппин среди обеспеченных российских семей снизился на фоне жалоб на качество работы и юридические риски, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на участников рынка. Родители все чаще выбирают российских специалистов со знанием английского языка.

Также фиксируются жалобы на качество выполнения обязанностей и уровень владения английским языком у филиппинок. Стоимость услуг таких нянь может достигать 300 тыс. рублей в месяц.

Гувернантки из Великобритании, США, Австралии и Новой Зеландии помогают детям изучать английский язык вместе с носителем. Однако их услуги обходятся в 500–800 тыс. рублей в месяц, и позволить себе это могут немногие. К тому же такие няни, как отмечают родители, строго соблюдают рабочие границы и редко идут на переработки — они не будут задерживаться с ребенком в силу своего менталитета.

На фоне роста цен и снижения удовлетворенности качеством услуг увеличивается спрос на российских нянь с хорошим знанием английского языка. Их услуги оцениваются в 200–350 тыс. рублей в месяц. Работодатели отмечают большую гибкость и комфорт взаимодействия. Менее востребованными остаются няни из африканских стран, что связано с более низким уровнем владения английским языком по сравнению с носителями.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Санкт-Петербурге перед судом предстанет 46-летняя местная жительница, имеющая тройное гражданство, обвиняемая в организации канала нелегальной миграции для нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии. По версии следствия, женщина легализовала в стране 434 иностранки.