Землю накрыла сильнейшая за последние два месяца магнитная буря ИКИ РАН: начавшаяся магнитная буря признана сильнейшей за последние два месяца

Магнитная буря, охватившая Землю, оказалась самой сильной за последние два месяца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Событие достигло уровня G3.

По данным специалистов, буря началась около 23:00 мск и продолжалась примерно 11 часов. Последний раз подобная активность наблюдалась с 19 по 21 января 2026 года, когда была зафиксирована одна из самых мощных магнитных бурь десятилетия. Ученые прогнозируют, что геомагнитная обстановка полностью вернется в норму во вторник, 24 марта.

Ранее ученые из ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН утверждали, что на Солнце образовались новые корональные дыры. Выброс плазмы от этих дыр достиг планеты 19 марта и спровоцировал бури уровня G2–G3, а также появление полярных сияний.

До этого астроном Сергей Богачев из ИКИ РАН пояснил, что геомагнитная активность на планете будет сохраняться еще около двух лет, а полное снижение бурь ожидается между 2028 и 2031 годами. Он добавил, что 25-й солнечный цикл длится примерно 11 лет и уже начал спад после пика в 2024 году.