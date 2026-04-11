Магнитные бури сегодня, 11 апреля: что завтра, мигрени, раздражительность

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 11 апреля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 11 и 12 апреля

В субботу, 11 апреля, по прогнозу ИКИ РАН, возможны геомагнитные возмущения: модель предполагала, что Кр-индекс начнет сутки в желтой зоне, несколько снизившись после 03:00 мск, а затем вернувшись к трем-четырем единицам; после 15:00 мск ожидался переход к «зеленым» значениям, а к концу суток — возврат к «желтым».

Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался преимущественно ниже прогнозируемых значений.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 24%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 51%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 3,67)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце не было новых вспышек. Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, упал до нуля.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 10 апреля, ожидается геомагнитная буря силой пять баллов.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — отметил источник.

В воскресенье, 12 апреля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 39%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 26%. Кр-индекс в течение суток будет преимущественно в зеленой зоне, всплесков не ожидается.

Накануне в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии заявили об ухудшении геомагнитной обстановки на ближайшие два-три дня из-за корональной дыры на Солнце.

Как магнитные бури влияют на человека

Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Мария Абунина заявила, что магнитные бури скорее оказывают негативный эффект на человека за счет самовнушения.

«Средства массовой информации говорят: „Случилась вспышка — будет буря“. И человек начинает себя накручивать», — сказала она.

По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, сильная магнитная буря может вызывать дискомфорт у метеочувствительных людей, хотя большинство из них не ощущают ее воздействия.

«Это объяснимо с точки зрения физики, потому что внутри нас течет проводник, то есть кровь. Магнитное поле влияет на этот самый проводник», — пояснил он.

Несмотря на то что человек за тысячи лет адаптировался к этому природному явлению, некоторые все равно испытывают недомогание во время геомагнитных возмущений. Такие люди, как правило, знают о своей особенности и по рекомендации врачей принимают препараты, смягчающие симптомы, сказал Эйсмонт.

Читайте также:

ВСУ в шоке от новой тактики «Гераней»: удары по Украине 11 апреля

Почему не работает Telegram сегодня, 11 апреля: сбои, полная блокировка

«Беззубая» тактика ВСУ, гибель мобилизованных: новости СВО к утру 11 апреля