Магнитные бури сегодня, 10 апреля: что будет завтра, упадок сил, депрессия

Магнитные бури сегодня, 10 апреля: что будет завтра, упадок сил, депрессия

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 10 апреля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как пережить бурю?

Будут ли магнитные бури 10 и 11 апреля

В пятницу, 10 апреля, по прогнозу ИКИ РАН, возможна магнитная буря: модель предполагала, что между 06:00 и 09:00 мск Кр-индекс достигнет отметки в пять единиц, что соответствует магнитной буре уровня G5 (слабая), после чего показатель пойдет на спад. Онлайн-график демонстрирует, что прогнозируемые значения достигнуты не были.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 14%, геомагнитных возмущений — 30%, магнитных бурь — 56%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможна магнитная буря уровня G1,3 (Kp = 5,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 2)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце не было новых вспышек. Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 10 апреля, ожидается геомагнитная буря силой шесть баллов.

«В этот день возможны головные боли, перепады артериального давления, депрессивное состояние. Постарайтесь не перенапрягаться, полноценно спите, употребляйте легкую пищу, исключите алкоголь», — отметил источник.

В субботу, 11 апреля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 15%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 60%. Кр-индекс начнет сутки в желтой зоне, превысив пять единиц уже к 03:00 мск; после 06:00 мск показатель будет снижаться до зеленых значений; после 18:00 мск ожидается новый всплеск активности, однако Кр-индекс не вернется в красную зону.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 11 апреля. Ее сила составит пять баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — утверждает my-calend.

В пресс-службе лаборатории солнечной астрономии заявили об ухудшении геомагнитной обстановки на ближайшие два-три дня из-за корональной дыры на Солнце.

Как пережить магнитную бурю

Во время магнитных бурь важно увеличить продолжительность сна до 9,5 часа, чтобы снизить нагрузку на организм, заявила NEWS.ru врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. По ее словам, геомагнитные возмущения могут негативно влиять на нервную систему, обострять хронические заболевания и повышать риск сосудистых осложнений.

«Повышается восприимчивость к инфекционным заболеваниям, подавляется настроение и снижается трудоспособность. Также повышается вероятность развития ишемических атак со стороны мозговых, коронарных и других сосудов. Особенно тяжело реагируют на перепады погоды перенесшие инсульт и инфаркт миокарда и лица с нарушениями обмена веществ — ожирением, сахарным диабетом», — отметила Малиновская.

Для поддержания здоровья, подчеркнула специалист, в период бурь важно не только достаточно спать, но и принимать витамины группы В, которые укрепляют нервную систему. Также врач рекомендовала избегать тяжелой пищи, стрессов и физических перегрузок.

«Важно избегать стрессов, ответственных мероприятий и напряженных занятий в дни, когда атмосферное давление слишком резко меняется», — заключила Малиновская.

