10 апреля 2026 в 11:17

Турбореактивные «Герани» разносят порты Одессы: удары по Украине 10 апреля

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
ВС России нанесли серию ударов по критической инфраструктуре в Одесской области. Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 10 апреля, какие объекты поражены?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 10 апреля

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 10 апреля по целям на Украине были запущены 128 ударных БПЛА. ВС РФ применяют различные модели беспилотников «Герань», «Гербера» и «Италмас»; мониторинговые каналы особо выделяют применение турбореактивных БПЛА «Герань-3», которые отличаются высокой скоростью, до 700 км/ч, и мощной боевой частью массой до 300 кг.

ВСУ признают попадания 14 ударных БПЛА в шести районах, а также падение обломков в семьи районах.

«Зафиксировано более 34 эпизодов ударов, при этом основная масса приходится на два ключевых направления — северо-восточное приграничье и южный морской кластер», — отмечает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Хроники Гераней» отмечают удары ВС РФ в Черниговской, Сумской, Харьковской областях и на Донбассе.

«Можно еще выделить удар крупной (около 10 единиц) группы „Гераней“ в районе Новониколаевки», — указывают «Хроники Гераней».

Утром удары БПЛА на Украине продолжаются: турбореактивные «Герани» поразили цели в окрестностях Василькова (Киевской области) и в районе Доброслава (Одесской области).

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие цели поразили в Одессе 10 апреля, что известно

Лебедев отмечает «неровный» ритм беспилотных атак ВС РФ на цели на Украине.

«Дневные точечные удары сменяются плотной ночной серией, особенно по Одесской области. Это указывает на комбинированную тактику — разведка и вскрытие ПВО днем, насыщение и перегрузка ночью. Юг (Одесская область) подвергается системной нагрузке, причем с элементами дополнительной разведки и повторных заходов», — отмечает блогер в своем Telegram-канале.

LOSTARMOUR пишет, что под удары в течение ночи попадали окрестности города Одессы, портовые пригороды Южный и Беляры, а также Вилково в дельте Дуная.

«Хроники Гераней» перечисляют пораженные цели.

«Предварительно, утром в Одессе под удар „Гераней“ попала нефтебаза „Эксимнефтепродукт“ (крупный нефтеперевалочный комплекс в Пересыпском районе, принадлежащий группе „Приват“ Игоря Коломойского. — NEWS.ru). В Вилково, вероятно, „Геранями“ поражена подстанция 35 кВ „Вилково“. Весь город на генераторах. Столб дыма после удара „Герани“ поднимается в районе Беляров», — перечисляет канал.

Где еще поражены цели на Украине 10 апреля, что известно

LOSTARMOUR отмечает ночные удары «Гераней» в Сумах и Конотопе, окрестностях Харькова, Полтавы и Нежина (Черниговская область), а также в Народичах (Житомирской области).

Подробности удара крупной группы «Гераней» по Новониколаевке (Запорожская область) пока неизвестны. Ранее в ночь на 9 апреля в ходе удара БПЛА в поселке было уничтожено здание «Новой почты».

В. Меликов
