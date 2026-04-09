Атака «Гераней» на сухогрузы с оружием для ВСУ попала на видео БПЛА «Герань» атаковали два сухогруза с оружием для ВСУ в Одесской области

Российские беспилотники «Герань» атаковали два сухогруза в порту Измаил Одесской области, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». По предварительной информации, суда доставили из Европы оружие для ВСУ. В кадр попал беспилотник, пикирующий на стоящий у причала корабль. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Беспорядочный огонь из автоматов не смог остановить «Герань», и уже через секунду в середине корпуса сухогруза произошел взрыв, начался пожар. Согласно сведениям подполья, один корабль привез броневики и самоходные гаубицы. В момент атаки он стоял на разгрузке, часть техники уже переместили на причал.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 9 апреля ликвидировали почти 70 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке ВСУ с воздуха подверглись Курская, Астраханская области, Краснодарский край, а также акватория Азовского моря.

До этого стало известно, что в некоторых подразделениях ВСУ пытаются скрывать реальные потери. По словам источника в российских силовых структурах, погибших бойцов могут оформлять как дезертиров или записывать в пропавшие без вести.