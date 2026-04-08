08 апреля 2026 в 14:34

Военэксперт назвал приоритетную задачу ВС РФ после освобождения Славянска

После освобождения Славянска Вооруженные силы России приступят к боям за Черное море, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, черноморское побережье имеет решающее значение для безопасности Крыма.

Еще достаточно много есть важных территорий, которые ВС РФ будут поэтапно освобождать. Но я придаю большое значение близости к акватории, потому что, с моей точки зрения, НАТО имеет логику именно морского чудовища. То есть они сами считают себя водяным змеем, и чем ближе к воде, тем они себя чувствуют увереннее, потому что проще система поставок, и им воевать, как говорится, привычнее. А я напоминаю, что именно Альянс воюет руками ВСУ. По этой причине, на мой взгляд, после освобождения Славянска и Краматорска российские усилия будут сосредоточены именно на Черном море. Иначе это большая опасность для Крыма, фактически для всего нашего побережья, — поделился Артамонов.

Он предположил, что освобождение черноморского побережья будет осуществляться с юга, в направлении Одессы. По мнению эксперта, операция по созданию нейтральной зоны может начаться с Херсона. После этого, подчеркнул Артамонов, население само решит, как действовать дальше.

[Контроль черноморского побережья] — это тем более важно, так как рядом находится Приднестровье, где проживают 250 тыс. наших граждан. Одесса — русский город, Херсон входит в Российскую Федерацию, и Николаев мы не можем оставить за врагом в таком виде, как сейчас, потому что находится он в двух шагах от нашей границы. Да и НАТО не позволит ВСУ с Черного моря уйти, так как это будет означать их полный разгром, — заключил Артамонов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные отразили атаку безэкипажных катеров ВСУ в северо-восточной части Черного моря. По данным ведомства, в ходе операции были уничтожены четыре БЭК и одна ракета «Нептун-МД».

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Александр Ефимов
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
