08 апреля 2026 в 10:52

Удары по Украине сегодня, 8 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Вооруженные силы России сегодня ночью, 8 апреля, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 8 апреля

Российские военные в ночь на 8 апреля нанесли удар по объектам ВСУ, а также портовой и железнодорожной инфраструктуры на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Одесской области, в Измаиле, удар пришелся по портовой инфраструктуре и отделению пограничной службы. Прошлой ночью поражена территория пограничной заставы „Вилково“ в Одессе. Атакована железнодорожная инфраструктура в Кривом Роге и Сумской области. Накануне поражено локомотивное депо в Апостолово (Днепропетровская область) и Сновске (Черниговская область). Также зафиксирован пожар в Мерефе Харьковской области. Поражены цели в Днепропетровской области», — отметил он.

По данным Telegram-канала «Донбасский партизан», в вечерний период 7 апреля и в ночной фазе 8 апреля нанесена серия ударов БПЛА типа «Герань-2» и крылатых ракет по объектам, обеспечивающим транспортировку, хранение топлива и функционирование энергетических узлов в Черниговской, Харьковской, Сумской, Одесской и Днепропетровской областях.

Всего в период с 7 на 8 апреля зафиксировано более 30 ударов, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге в Telegram.

По его данным, в Харьковской области целями стали склады артиллерии, объекты ПВО и пункты размещения техники; в Черниговской области — машиностроительный завод и места размещения личного состава украинских военных; в Днепропетровской области — подразделения ВСУ, включая иностранных наемников; в Полтавской области — инфраструктура аэродрома; в Одесской области — портовая инфраструктура, пограничная служба.

«Прогноз: в ближайшие недели стоит ожидать продолжения ударов по северным и южным направлениям, усиления давления на ГСМ и ПВО», — заявил подпольщик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Украина
ВС РФ
ВСУ
новости
Мария Баранова
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

