Каратели ВСУ и масштабная химпровокация: новости СВО к утру 8 апреля

Пять человек пострадали при массированной атаке ВСУ на Белгородскую область, Су-34 уничтожил склад украинских беспилотников, карательные отряды Киева убивают отказавшихся воевать мобилизованных украинцев. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Операторы FPV-дронов не оставили шансов БПЛА ВСУ под Красным Лиманом

Российские операторы FPV-дронов в составе группировки войск «Запад» уничтожили разведывательные и ударные беспилотники ВСУ на Краснолиманском направлении, заявили NEWS.ru в пресс-службе Минобороны России. Там отметили, что работа ведется как в светлое, так и в темное время суток. Такая тактика позволяет уничтожать вражеские БПЛА до того, как они смогут нанести удар по позициям российских подразделений.

Обнаружив цель, оператор, как правило, заходит на вражеский беспилотник, нанося удар в крыло или двигательный отсек, то есть наиболее уязвимые места конструкции. Применение FPV-дронов в роли перехватчиков стало эффективным решением для борьбы с малоразмерными воздушными целями, резюмировали в министерстве.

Су-34 уничтожил место хранения БПЛА ВСУ

Российские военные летчики уничтожили склад беспилотников ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны РФ. Удар был нанесен по заданным координатам с применением авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

В ведомстве уточнили, что атаку выполнил экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил. Удар пришелся по месту хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ в указанной зоне, отметили в МО РФ.

Белгородская область подверглась массированной атаке

Пять человек пострадали при массированной атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Всех госпитализировали, информации об их состоянии нет.

При атаке на Шебекино пострадали три человека: мужчина получил ранения груди и ног, у женщины и другого мужчины — баротравмы. От взрыва дрона пострадал частный дом — выбило окна, повредило фасад и забор, а также машину и линию электропередачи. Ранения получила еще одна жительница города. В поселке Быценков от удара БПЛА по машине пострадал водитель.

Стало известно о подготовке Украиной масштабной химической провокации

Постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что западные страны поставляют на Украину химические вещества. По его словам, одновременная доставка токсичных компонентов и средств защиты может свидетельствовать о подготовке масштабной провокации в зоне СВО.

Как отметил дипломат, подобные заявления ранее уже озвучивались на площадке ОЗХО, где указывалось на ввоз на Украину токсичных веществ, прекурсоров и химбоеприпасов иностранного производства. Тарабрин также отметил, что такие поставки, по его мнению, могут указывать на возможные планы использования отравляющих веществ.

Карательные отряды ВСУ убивают отказавшихся воевать украинских солдат

Отказавшихся воевать мобилизованных украинцев убивают карательные отряды ВСУ, сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, списки пропавших без вести в районе села Сопычь в Сумской области пополняются ежедневно.

Речь идет о бойцах 210-го отдельного штурмового полка ВСУ. Собеседник агентства заявил, что часть насильно мобилизованных военнослужащих, отказавшихся воевать, была убита карательными подразделениями.

