Украинский военнопленный выступил против президента Владимира Зеленского и попросил не включать его в списки на обмен; российские войска за сутки поразили украинские предприятия, выпускающие системы управления и компоненты для крылатых ракет; экс-депутат британского парламента Джордж Гэллоуэй указал на наличие у РФ «всех козырей» в вопросе конфликта на Украине. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 7 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Пленный боец ВСУ отказался биться за Зеленского

Украинский военнопленный из 53-го разведбатальона ВСУ Руслан Левчук попросил не включать его в списки на обмен. На видео, опубликованном Минобороны РФ, мужчина объяснил, что не хочет снова оказаться на передовой и воевать за режим президента Украины Владимира Зеленского.

Пленный также рассказал о том, как был мобилизован. По его словам, в декабре 2025 года сотрудники территориального центра комплектования остановили его по пути на работу и силой затолкали в машину. При этом украинец имеет серьезные проблемы со здоровьем — заболевание суставов, из-за которого в них не вырабатывается внутрисуставная жидкость.

Пленный украинский военный раскрыл, зачем Киев оголил стратегические объекты

ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети

Украинское командование убрало большую часть охраны из числа бойцов Национальной гвардии с объектов государственного значения и перебросило их на передовую, рассказал пленный член батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), в прошлом военнослужащий Нацгвардии Александр Панченко. По его словам, подразделения, которые раньше несли службу на стратегических объектах, теперь направляют в боевые части.

Панченко сообщил, что его часть, дислоцированная в Черновцах, с 2022 года охраняла трубы гидроэлектростанции в районе молдавской границы. Он пояснил, что основной задачей Нацгвардии является охрана объектов государственного значения. Однако, как отметил пленный, люди начали заканчиваться, и их постепенно стали прикомандировывать к боевым подразделениям.

Российские военные разнесли ракетные заводы ВСУ

Российские войска за сутки поразили украинские предприятия, выпускающие системы управления и компоненты для крылатых ракет, а также нанесли удары по 153 районам дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что целями также стали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры украинской армии.

Кроме того, в Минобороны России заявили, что система противовоздушной обороны уничтожила 217 беспилотников ВСУ и три управляемые авиабомбы за сутки. Также ликвидированы четыре единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 15 машин и три артиллерийских орудия.

Солдат ВСУ накормили просроченной тушенкой

Штурмовые подразделения 1-й отдельной танковой бригады ВСУ получают просроченную тушенку, сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, это связано с коррупцией. В частности, военнослужащий ВСУ Юлия Литвиненко передает некачественные продукты, которые потом реализовывают через торговую точку.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Военный эксперт объяснил приезд Сырского в Константиновку

Приезд главкома ВСУ Александра Сырского в Константиновку свидетельствует о критической ситуации украинских бойцов на этом участке фронта и скорой сдаче города, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, сейчас для солдат Вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения складывается неблагоприятная обстановка, а высший офицерский состав вынужден действовать как «пожарные команды».

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин считает, что потеря Константиновки может стоить Сырскому должности. Однако на данный момент украинский генерал вполне устраивает президента страны Владимира Зеленского, добавил он.

Бывший британский депутат заявил о крупном преимуществе России

У России высокий уровень влияния в конфликте с Украиной, заявил бывший депутат британского парламента Джордж Гэллоуэй. Он отметил, что сейчас у РФ на руках «все козыри».

Политик подчеркнул, что считает требования России о нейтральной Украине справедливыми и законными. По его словам, они должны быть полностью удовлетворены.

