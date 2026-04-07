Приезд главкома ВСУ Александра Сырского в Константиновку свидетельствует о критической ситуации украинской армии на этом участке фронта и скорой сдаче города, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, сейчас для солдат ВСУ на линии боевого соприкосновения складывается неблагоприятная обстановка, а высший офицерский состав вынужден действовать как «пожарные команды».

Сейчас для украинцев не все хорошо на линии боевого соприкосновения. Уже высший офицерский состав действует так, как его подчиненные: в виде пожарных команд всегда пытается прибыть на место, где есть проблемные участки. Естественно, пытаются как-то подбодрить своих военнослужащих и показать, что все хорошо на фронте. Сейчас, по моей информации, действительно наши военнослужащие усилили напор на украинские позиции в районе Константиновки. Поэтому Сырский пытается как-то стабилизировать фронт, успокоить своих граждан. Но вместе с тем Константиновка будет освобождена ВС РФ, как и другие населенные пункты ДНР, — сказал Марочко.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что армия России не позволит ВСУ провести успешную контратаку в районе Константиновки, несмотря на возможные планы украинского командования. По его словам, все идет к тому, что населенный пункт будет освобожден ВС РФ.