Страна НАТО в огне и кровавый пиар Зеленского: новости СВО к вечеру 7 мая

ВС РФ атаковали транспортные объекты Украины, дроны ВСУ попали в Латвию, Зеленского уличили в кровавом пиаре перед Днем Победы. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Транспортные объекты ВСУ попали под удар российских военных

Российские военные за сутки нанесли поражение объектам украинской транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах вооруженных сил страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Уточняется, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, <...> местам запуска БПЛА самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах», — отметили в министерстве.

Украинские дроны атаковали Латвию

Украинские дроны типа FP-1 атаковали пассажирский состав и нефтеперерабатывающий завод в Латвии. Прилеты зафиксированы в городе Резекне и регионе Латгалия. Глава национальных вооруженных сил Марис Тутинс подтвердил, что беспилотники могли залететь на территорию страны со стороны Украины.

Всего воздушное пространство Латвии пересекли три дрона. В Резекне один из них попал на территорию нефтехранилища SIA East-West Transit — в пустой резервуар. Поскольку емкость была незаполненной, крупного пожара удалось избежать, однако огнеборцы тушили возгорание до утра.

Еще один БПЛА упал на пассажирский поезд. После удара загорелось машинное отделение, было эвакуировано около 60 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Позднее в Минобороны рассказали, что украинская сторона попыталась атаковать Санкт-Петербург. Российская радиотехническая разведка засекла в небе над Латвией группу из шести БПЛА, а также два французских истребителя Rafale и два F-16. Пять дронов исчезли с радаров в районе латвийского города Резекне, подчеркнули в ведомстве.

Кровавый пиар от Зеленского перед Днем Победы

Президент Украины Владимир Зеленский вообще не отдавал Вооруженным силам Украины приказа о прекращении огня в период 5–6 мая, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, заявления Зеленского о якобы перемирии продиктованы в том числе тяжелым положением ВСУ и попытками перебить инициативу России на 9 Мая. Представитель МИД резюмировала, что подобное поведение Киева стало системным, а любые мирные инициативы украинского руководства не подкрепляются реальными действиями на поле боя.

«Насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это — кровавый пиар», — подчеркнула дипломат.

Смекалка спасла россиянина от украинского БПЛА

Николай Аматов из Запорожской области не растерялся, когда за ним погнался украинский беспилотник, и точным броском шапки попал в лопасти квадрокоптера, рассказали в силовых структурах. После попадания дрон упал и взорвался в нескольких метрах от него. О состоянии мужчины неизвестно.

Сырский готовит новые назначения для армии Киева

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поручил рассматривать для назначения на командные должности в первую очередь офицеров, участвовавших в «курской авантюре», а также военнослужащих 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, сообщил источник в российских силовых структурах. Он уточнил, что подобная кадровая политика украинского главкома пока привела лишь к распространению «традиций» штурмовых полков на другие подразделения. По словам информатора, речь идет о казнях и пытках собственных военнослужащих.

«На Украине сообщают о новых критериях отбора при назначении на командные должности. Сырский требует рассматривать к назначению в первую очередь офицеров 225-го и 425-го ОШП, а также участвовавших в „курской авантюре“», — отметил собеседник.

