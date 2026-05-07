«Клетка» для ВСУ под Харьковом и удар по Брянску: новости СВО к утру 7 мая

Подразделения ВС России провели зачистку лесных массивов от украинских войск близ Корчаковки в Сумской области, армия РФ сдавливает дислоцированные в Варваровке и соседней Малой Волчьей силы противника, ребенок и еще 12 человек пострадали в результате удара беспилотных летательных аппаратов по Брянску. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Несколько пятиэтажек повреждены под Тверью из-за атаки ВСУ

В ночь на 7 мая во Ржеве Тверской области силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В результате падения обломков повреждены три пятиэтажных жилых дома, пострадавших нет, сообщил глава региона Виталий Королев в своих социальных сетях. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий. Другие детали нападения Вооруженных сил Украины не приводятся.

ВС России зачищают леса под Сумами от сил противника

Российские подразделения завершают зачистку лесных массивов возле Корчаковки в Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, за последние дни военным удалось существенно увеличить территорию контроля в этом районе. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

О переходе Корчаковки под контроль российских сил Минобороны РФ объявило 30 апреля. Марочко указывал, что после освобождения населенного пункта российские военные продвинулись более чем на 10 километров вглубь украинской обороны. Эксперт также передавал, что после выхода за пределы Корчаковки российские подразделения расширили контролируемую территорию примерно на полтора километра и продолжили продвижение в направлении Малой Корчаковки.

Российские силы давят ВСУ в Варваровке под Харьковом

Российские войска, продвигаясь одновременно с востока (от Бударок) и с юго-запада (от Охримовки), сдавливают украинскую группировку, дислоцированную в Варваровке и соседней Малой Волчьей Харьковской области, сообщил Марочко. Создаются предпосылки для окружения или вынужденного отхода противника. В Минобороны РФ данные сведения не комментировали.

Сейчас известно, что ВСУ полностью оставили Бударки. Российские военные на фоне этого успеха серьезно расширили зону контроля и улучшили тактическое положение у Охримовки, расположенной юго-западнее освобожденного населенного пункта.

Ребенок пострадал при атаке дронов на Брянск

Беспилотные летательные аппараты ВСУ ударили по жилым домам в Брянске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его информации, ранения получили 13 человек, включая ребенка.

Как уточнил глава Брянской области, при атаке повреждены два многоэтажных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Всех пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Балицкий раскрыл детали новой беспрецедентной атаки на Энергодар

Вооруженные силы Украины 20 раз атаковали город Энергодар в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере МАКС. По его словам, в результате инцидентов никто из мирных жителей не пострадал.

Как уточнил губернатор, оперативные службы обследуют территорию, также специалисты оценили нанесенный ущерб. Балицкий предупреждал, что угроза повторных ударов сохраняется.

