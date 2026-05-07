07 мая 2026 в 05:53

ВС России зачищают леса под Сумами от сил противника

Марочко: ВС РФ завершают зачистку лесного массива у Корчаковки в Сумской области

Российские подразделения завершают зачистку лесных массивов возле Корчаковки в Сумской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, за последние дни военным удалось существенно увеличить территорию контроля в этом районе. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Если говорить об окрестностях Корчаковки, то северо-восточнее данного населенного пункта наши военнослужащие практически полностью зачислили лесистую местность. Так что за последнее время здесь довольно-таки серьезно расширена зона контроля, — сказал он.

О переходе Корчаковки под контроль российских сил Минобороны РФ объявило 30 апреля. Марочко указывал, что после освобождения населенного пункта российские военные продвинулись более чем на 10 километров вглубь украинской обороны.

Эксперт также передавал, что после выхода за пределы Корчаковки российские подразделения расширили контролируемую территорию примерно на полтора километра и продолжили продвижение в направлении Малой Корчаковки.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери на Харьковском направлении. По его словам, против них работает российская группировка войск «Запад», которую прозвали «Красной машиной».

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

