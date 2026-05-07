07 мая 2026 в 05:16

Российские силы давят ВСУ в Варваровке под Харьковом

Марочко: наступлением у Охримовки российские силы сдавливают ВСУ под Харьковом

Российские войска, продвигаясь одновременно с востока (от Бударок) и с юго-запада (от Охримовки), сдавливают украинскую группировку, дислоцированную в Варваровке и соседней Малой Волчьей Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Создаются предпосылки для окружения или вынужденного отхода противника. В Минобороны РФ данные сведения не комментировали.

Мы действуем не только с востока — в Бударках, — но и продвигаемся с юго-запада, то есть Охримовки. Таким образом, наши бойцы сдавливают украинскую группировку, которая находится в Малой Волчьей и Варваровке Харьковской области, — сказал Марочко.

Сейчас известно, что ВСУ полностью оставили Бударки. Российские военные на фоне этого успеха серьезно расширили зону контроля и улучшили тактическое положение у Охримовки, расположенной юго-западнее освобожденного населенного пункта.

Ранее Марочко информировал, что российские военнослужащие закрепились на восточной окраине населенного пункта Долгая Балка, расположенного под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Он отмечал, что в целом бойцы ведут активную работу по полному освобождению этого села. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

