День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 06:06

Российские военные достигли важной точки под Константиновкой

Марочко: ВС РФ закрепились на востоке Долгой Балки под Константиновкой в ДНР

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военнослужащие закрепились на восточной окраине населенного пункта Долгая Балка, расположенного под Константиновкой в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что в целом бойцы ведут активную работу по полному освобождению этого села. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Наши бойцы закрепились на востоке Долгой Балки под Константиновкой, — сказал Марочко.

Эксперт уже информировал, что большая часть Долгой Балки перешла под контроль армии РФ. Таким образом, закрепление на восточных рубежах — логичное продолжение развития успеха. Долгая Балка находится в непосредственной близости от трассы, ведущей к Константиновке — одному из ключевых логистических узлов украинской обороны на этом направлении.

До этого Марочко указал, что ВС РФ, продвигаясь на Добропольском направлении, приступили к боям за населенный пункт Василевка в ДНР. Этому предшествовало освобождение Новоалександровки (30 апреля), которая стала удобным плацдармом для наступления на север.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери на Харьковском направлении. По его словам, против них работает российская группировка войск «Запад», которую прозвали «Красной машиной». В Минобороны РФ обе эти новости не комментировали.

Регионы
ДНР
ВС РФ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.