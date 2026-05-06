Российские военные достигли важной точки под Константиновкой Марочко: ВС РФ закрепились на востоке Долгой Балки под Константиновкой в ДНР

Российские военнослужащие закрепились на восточной окраине населенного пункта Долгая Балка, расположенного под Константиновкой в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что в целом бойцы ведут активную работу по полному освобождению этого села. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Наши бойцы закрепились на востоке Долгой Балки под Константиновкой, — сказал Марочко.

Эксперт уже информировал, что большая часть Долгой Балки перешла под контроль армии РФ. Таким образом, закрепление на восточных рубежах — логичное продолжение развития успеха. Долгая Балка находится в непосредственной близости от трассы, ведущей к Константиновке — одному из ключевых логистических узлов украинской обороны на этом направлении.

До этого Марочко указал, что ВС РФ, продвигаясь на Добропольском направлении, приступили к боям за населенный пункт Василевка в ДНР. Этому предшествовало освобождение Новоалександровки (30 апреля), которая стала удобным плацдармом для наступления на север.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери на Харьковском направлении. По его словам, против них работает российская группировка войск «Запад», которую прозвали «Красной машиной». В Минобороны РФ обе эти новости не комментировали.