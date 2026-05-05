05 мая 2026 в 04:25

Военэксперт раскрыл успехи ВС РФ в Донбассе

Марочко: российские силы начали бои за Василевку на Добропольском участке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российские военные, продвигаясь на Добропольском направлении, приступили к боям за населенный пункт Василевка в Донецкой Народной Республике, заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Этому предшествовало освобождение Новоалександровки (30 апреля), которая стала удобным плацдармом для наступления на север. Министерство обороны России данную информацию пока не комментировало.

Неплохие результаты связаны с районом населенного пункта Гришино и недавно освобожденной Новоалександровкой, где наши военнослужащие подготовили плацдарм для продвижения. Сейчас идет борьба за населенный пункт Василевка, который находится северо-западнее от Новоалександровки, — сказал он.

Ранее Марочко обратил внимание, что российские подразделения добились серьезного продвижения в лесных массивах севернее населенного пункта Рясное в Сумской области. По его словам, войска значительно отодвинули армию противника от границ Белгородской области.

До этого он также информировал, что ВСУ покинули населенный пункт Бударки в Харьковской области. Теперь село находится в так называемой серой зоне. Министерство обороны России оба этих сообщения также не комментировало.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
