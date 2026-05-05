05 мая 2026 в 10:21

В ДНР рассказали о зверском убийстве мужчины в Константиновке

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено в подвале многоэтажного дома в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, подобные случаи в этом районе фиксируются не впервые.

У мужчины, возраст которого составляет, предположительно, 50–60 лет, на голове имеются характерные повреждения от ударов тупым предметом и связаны конечности. <...> Не исключаю, что мужчину убили военные ВСУ. Следует отметить, что данное домостроение длительное время удерживали украинские боевики, — сказал Марочко.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что бойцы из 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ зверски убили престарелую жительницу Казачьей Лопани Харьковской области. По его словам, женщина отказывалась покидать населенный пункт и свой родной дом.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что украинские подразделения понесли огромный урон в сражениях за село Воздвижевка в районе Гуляйполя. Речь, по данным источника, идет о 210-м отдельном штурмовом полке и полке «Шквал». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

