Бойцы из 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ зверски убили престарелую жительницу Казачьей Лопани Харьковской области, заявил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, женщина отказывалась покидать населенный пункт и свой родной дом.

Националисты 58-й ОМПБР зверски убили женщину пенсионного возраста, остававшуюся в Казачьей Лопани, — отметил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские военные взбунтовались из-за критических проблем со снабжением в районе Богуславки Харьковской области. По словам аналитика, оборонный потенциал противника в этом населенном пункте стремительно сходит на нет.

Кроме того, британские журналисты сообщили, что Вооруженные силы Украины переходят к новой тактике, делая упор на применение наземных роботизированных систем. Ожидается, что беспилотные наземные аппараты могут заменить до 30% личного состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Также в российских силовых структурах сообщили, что украинские подразделения понесли огромный урон в сражениях за село Воздвижевка в районе Гуляйполя. Речь, по данным источника, идет о 210-м отдельном штурмовом полку и полку «Шквал». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.