27 апреля 2026 в 07:26

«Выползли наружу»: военэксперт увидел серьезные проблемы ВСУ под Харьковом

Военэксперт Марочко: в ВСУ начались скандалы из-за проблем в Богуславке

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские военнослужащие начали бунтовать из-за серьезных проблем с логистикой у Богуславки Харьковской области, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, обороноспособность противника у этого населенного пункта «тает».

Говоря за Богуславку, хочу отметить, что здесь у вооруженных формирований Украины выползли наружу скандалы из-за проблем с логистикой, — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что Киев в попытке улучшить свое положение у Богуславки пытается нарастить силы у Синьковки, Ковшаровки и южнее Купянска, перебрасывая на данные участки дополнительные резервы. Кроме того, бойцы ВСУ, находящиеся на передовых позициях, получают материально-технические средства при помощи беспилотников, резюмировал Марочко.

Ранее сообщалось, что украинские войска понесли колоссальные потери в боях за населенный пункт Воздвижевка в районе Гуляйполя. Речь идет о 210-м отдельном штурмовом полку и полку «Шквал». Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

До этого стало известно, что ВСУ решили изменить тактику ведения боя, сделав ставку на наземных роботов. Ожидается, что беспилотные наземные транспортные средства заменят около 30% личного состава 3-й отдельной штурмовой бригады.

Европа
Украина
Харьковская область
ВСУ
«Снежное прощание с апрелем»: фото погодного «сюрприза» в Москве
«Вика» начнет защищать небо РФ от дронов без помех для гражданского сигнала
Назван самый успешный участок фронта у ВС России
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
В Москве из-за снегопада начались перебои в движении пригородных поездов
Синоптик раскрыл, когда в Москве закончится «снежное ненастье»
Россиян предупредили о подорожании кофе на 30-40%
Гости приема воспользовались атакой на Трампа для кражи элитного алкоголя
Названа ошибка при ремонте, которая может привести к травмам
«Не считает своими»: Пушилин о том, как Украина отвернулась от Донбасса
«Мясорубка» близ Гуляйполя, танковая зачистка: новости СВО к утру 27 апреля
Биография, личная жизнь, скандалы, слова об СВО: где сейчас Стас Михайлов
Дерево парализовало движение поездов на синей ветке метро
Вскрылись новые подробности о мотивах вашингтонского стрелка
Глава иранской дипломатии прилетел к Путину
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 апреля
Москву и Подмосковье завалило снегом накануне майских праздников
Озвучен список стран, в которые россияне могут попасть без визы
Высокопоставленный офицер ВСУ попался на взятках
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

