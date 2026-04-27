«Выползли наружу»: военэксперт увидел серьезные проблемы ВСУ под Харьковом Военэксперт Марочко: в ВСУ начались скандалы из-за проблем в Богуславке

Украинские военнослужащие начали бунтовать из-за серьезных проблем с логистикой у Богуславки Харьковской области, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, обороноспособность противника у этого населенного пункта «тает».

Говоря за Богуславку, хочу отметить, что здесь у вооруженных формирований Украины выползли наружу скандалы из-за проблем с логистикой, — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что Киев в попытке улучшить свое положение у Богуславки пытается нарастить силы у Синьковки, Ковшаровки и южнее Купянска, перебрасывая на данные участки дополнительные резервы. Кроме того, бойцы ВСУ, находящиеся на передовых позициях, получают материально-технические средства при помощи беспилотников, резюмировал Марочко.

Ранее сообщалось, что украинские войска понесли колоссальные потери в боях за населенный пункт Воздвижевка в районе Гуляйполя. Речь идет о 210-м отдельном штурмовом полку и полку «Шквал». Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

До этого стало известно, что ВСУ решили изменить тактику ведения боя, сделав ставку на наземных роботов. Ожидается, что беспилотные наземные транспортные средства заменят около 30% личного состава 3-й отдельной штурмовой бригады.