ВСУ понесли колоссальные потери при попытке удержать Воздвижевку ТАСС: ВСУ в попытках удержать Воздвижевку у Гуляйполя понесли крупные потери

Украинские войска понесли колоссальные потери в боях за населенный пункт Воздвижевка в районе Гуляйполя, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Речь идет о 210-м отдельном штурмовом полку и полку «Шквал». Минобороны РФ ситуацию не комментировали.

По данным силовиков, украинские подразделения несут огромные потери от ударов российских ФАБ и беспилотников «Герань». Командование ВСУ уже отвело часть бойцов полка «Шквал» из Воздвижевки и окрестностей на вторую линию обороны из-за невозможности удерживать позиции под постоянными атаками.

В попытках удержать Воздвижевку противник понес колоссальные потери. Это и многострадальный «Шквал», и 210-й полки. Их интенсивно разбивают ФАБами и «Геранями», — сказали в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что резерв из подразделений националистов 4-го погранотряда Госпогранслужбы Украины находится у села Рудня Середино-Будского района Сумской области. Источник добавил, что похороны военнослужащих ВСУ подтверждают: группировка войск «Север» осведомлена о местах скопления противника, в том числе и личного состава 4-го погранотряда Госпогранслужбы Украины.

До этого Киев перебросил привилегированную роту охраны ВСУ к Новодмитровке в Сумской области. Представители этого подразделения были задействованы только в проверке документов на командных пунктах.