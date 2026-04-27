27 апреля 2026 в 06:43

ВСУ понесли колоссальные потери при попытке удержать Воздвижевку

ТАСС: ВСУ в попытках удержать Воздвижевку у Гуляйполя понесли крупные потери

Фото: Социальные сети
Украинские войска понесли колоссальные потери в боях за населенный пункт Воздвижевка в районе Гуляйполя, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Речь идет о 210-м отдельном штурмовом полку и полку «Шквал». Минобороны РФ ситуацию не комментировали.

По данным силовиков, украинские подразделения несут огромные потери от ударов российских ФАБ и беспилотников «Герань». Командование ВСУ уже отвело часть бойцов полка «Шквал» из Воздвижевки и окрестностей на вторую линию обороны из-за невозможности удерживать позиции под постоянными атаками.

В попытках удержать Воздвижевку противник понес колоссальные потери. Это и многострадальный «Шквал», и 210-й полки. Их интенсивно разбивают ФАБами и «Геранями», — сказали в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что резерв из подразделений националистов 4-го погранотряда Госпогранслужбы Украины находится у села Рудня Середино-Будского района Сумской области. Источник добавил, что похороны военнослужащих ВСУ подтверждают: группировка войск «Север» осведомлена о местах скопления противника, в том числе и личного состава 4-го погранотряда Госпогранслужбы Украины.

До этого Киев перебросил привилегированную роту охраны ВСУ к Новодмитровке в Сумской области. Представители этого подразделения были задействованы только в проверке документов на командных пунктах.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране выдвинули новое предложение по ядерной программе и Ормузу
Россиянам ответили, нужно ли маркировать окна для защиты от попадания птиц
Подсчитано число рабочих и выходных дней у россиян в мае
Запад решил «задушить» работающие с Россией турецкие банки
До жары как до Луны: +1, снегопады, заморозки, дожди — прогноз погоды на май
Жителя Камчатки признали виновным в государственной измене
Названы три страны с наибольшими военными расходами в 2025 году
ВСУ понесли колоссальные потери при попытке удержать Воздвижевку
Стерли позиции ВСУ вместе с резервами: успехи ВС РФ к утру 27 апреля
«Меня там обнулят»: пленный контрразведчик ВСУ захотел остаться в России
Тренер раскрыл, помогает ли спорт бороться с депрессией
Онколог дала советы людям, чьи родственники болели раком
Массовая авария с участием почти 30 машин произошла на гонке в США
Здание с военными ВСУ превратилось в груду камней
Отказ от России, слухи о болезни, слова об СВО: как сейчас живет Ротару
Жена Трампа решила разводить пчел на территории Белого дома
Россиянам рассказали, к каким инвестициям стоит присмотреться
«Я не насильник»: Трамп отверг утверждения в свой адрес со стороны стрелка
Борьба с алкоголизмом, романы, ссоры с Полищук: где сейчас Алексей Макаров
Юрист раскрыл, как будет оплачиваться работа в майские праздники
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

