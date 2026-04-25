Киев перебросил привилегированную роту охраны ВСУ к Новодмитровке в Сумской области, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. Представители этого подразделения были задействованы только в проверке документов на командных пунктах.

Безуспешно пытаясь удержать контроль над населенным пунктом Новодмитровка, 14-й АК ВСУ перебросил на данный участок фронта роту охраны командования армейским корпусом, — сказал источник.

Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что украинские власти изучают возможность усиления мобилизации с введением фиксированных сроков службы. По оценке омбудсмена, реализовать подобные изменения без расширения мобилизационных мероприятий не представляется возможным.

Между тем посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что украинские националистические формирования проявили особое насилие над гражданским населением. Он добавил, что в ДНР и в Харьковской области они обустроили тайные тюрьмы и издеваются над людьми.