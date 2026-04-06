Власти могут ужесточить мобилизацию на Украине «Страна.ua»: Киев может ужесточить мобилизацию под предлогом сроков службы

Власти Украины рассматривают возможность ужесточения мобилизации при введении фиксированных сроков службы, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на военного омбудсмена Ольгу Решетилову. По ее оценке, без расширения мобилизационных мер реализовать такие изменения невозможно.

В публикации говорится, что существующие проблемы, включая уклонение от мобилизации, наличие отсрочек и коррупционные схемы, затрудняют формирование системы ротации военнослужащих. По оценке омбудсмена, неопределенность сроков службы вызывает обеспокоенность среди граждан.

Рассматривается также вариант установления конкретных временных рамок службы, например на уровне нескольких лет, что позволит людям планировать свою жизнь. Но возможные решения по усилению мобилизации могут вызвать негативную реакцию в обществе, считает Решетилова.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский приказал мобилизовать до миллиона человек в 2026 году. По информации источника, усилить призывные меры собираются в крупных городах, включая Киев.