Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 17:48

Элиту ВСУ утюжат под Гуляйполем: Сырский в панике, что будет дальше

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ несут колоссальные потери на Гуляйпольском направлении: по данным источников в силовых структурах, украинскую армию утюжат ударами ФАБов и беспилотников «Герань». О непростом положении своих формирований заявляет в том числе главком войск Александр Сырский. При этом за собственные неудачи Киев мстит России жестокими атаками БПЛА на мирные города, в результате которых гибнут ни в чем не повинные жители. В каком положении оказались ВСУ и чего ждать от них дальше — в материале NEWS.ru.

Что происходит с ВСУ под Гуляйполем

Источники в российских силовых структурах рассказали, что украинская армия понесла тяжелые потери в боях за населенный пункт Воздвижевка под Гуляйполем. ВС РФ применили для ударов по позициям 210-го отдельного штурмового полка и полка «Шквал» ВСУ фугасные авиационные бомбы и беспилотные летательные аппараты. Утверждается, что украинское командование уже отвело часть бойцов из Воздвижевки и ее окрестностей на вторую линию обороны, поскольку формирования неспособны удерживать прежние позиции под постоянными атаками.

Министерство обороны РФ не комментировало эти сведения. Однако несколько дней назад начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщал, что российские штурмовые подразделения ведут активное наступление к западу от Гуляйполя. Он рассказал об освобождении населенных пунктов Бойковка и Луговское, а также о боях в Воздвижевке и на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru отметил, что активизацию ВС РФ на Гуляйпольском направлении можно считать предвестием «большого наступления». При этом не исключено, что произойдет оно на другом участке фронта, считает он.

«Наши штурмовики, которые приостановили наступление на восточных окраинах Гуляйпольского, в последние несколько дней начали атаковать со всех направлений, в том числе южнее Гуляйпольского, от Мирного прошли вперед. Мало того, передовые штурмовые группы — и это было зафиксировано данными объективного контроля — выходили даже в тыл ВСУ, нанося удары по коммуникациям противника между Гуляйпольским и Новоселовкой. Как результат — большие потери ВСУ от того, что противник не смог на этом направлении сосредоточить достаточные силы для отражения продвижений наших штурмовиков», — рассказал аналитик. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Как ВСУ отвечают на атаки ВС РФ

На продвижение российских войск ВСУ отвечают массированными ударами по мирным городам РФ. В ночь на 26 апреля они совершили одну из крупнейших беспилотных атак на Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, средства противовоздушной обороны сбили 71 воздушную цель. В результате налета погиб один человек, еще четверо получили ранения. В разных районах Севастополя пострадали 34 многоквартирных и 17 частных домов. Пять человек рассказали о повреждениях автомобилей.

Кроме того, атаке подверглась территория Вологодской области: там под удар попал трубопровод высокого давления с серной кислотой. В результате атаки на объекте произошла утечка, пострадали пять человек.

Фото: Социальные сети

В селе Ржевка Белгородской области БПЛА атаковал легковой автомобиль — пострадали четыре человека. В Алексеевке дрон влетел в многоквартирный дом — загорелся балкон одной из квартир, повреждения получили остекление и фасад на нескольких этажах.

Также БПЛА ВСУ были перехвачены на подлете к Москве, в Воронежской, Ростовской, Ярославской, Брянской, Рязанской, Смоленской и Калужской областях. Обошлось без пострадавших.

В каком положении сейчас ВСУ

Главком ВСУ Сырский 26 апреля провел встречу с начальником Штаба обороны Канады генералом Дженни Кариньян, по итогам которой признал тяжелое положение своих войск на поле боя. По его словам, ситуация на линии соприкосновения для украинской армии остается «сложной».

«Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта», — подчеркнул Сырский в своем Telegram-канале.

По словам Онуфриенко, это признание Сырского вызвано нехваткой стратегических резервов, которые ВСУ могли бы использовать для нанесения контрударов. Эксперт убежден, что таким образом украинский главком пытается «подстелить себе соломку».

«Инициатива находится в руках российских военных. Попытка контрнаступления, на которое Сырский делал ставку, провалилась. Ситуация на Купянском участке для ВСУ ухудшается, как и на Константиновском. То есть сейчас начнет происходить проседание линии фронта для противника на всех направлениях. Где будут проходить основные удары ВС РФ, Сырский понятия не имеет, поэтому подготовиться не может. Соответственно, он уже вынужден как-то оправдываться — ведь из него, естественно, сделают крайнего», — подчеркнул Онуфриенко.

Фото: Ukrainian Presidential Office/Global Look Press

На фоне череды провалов украинской армии масштабы дезертирства в ее рядах продолжают расти. Несколько дней назад замначальника военной службы правопорядка в ВСУ полковник Евгений Свидерский признал: бегство солдат с фронта стало одним из самых частых правонарушений в войсках республики. Он добавил, что такие эпизоды бьют не только по конкретному человеку, но и по подразделению в целом.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru назвал это поведение украинских бойцов ожидаемым. Они видят, что большое количество их сослуживцев гибнет в результате ударов, и понимают — шансы уцелеть в таких обстоятельствах фактически сводятся к нулю.

«Люди, конечно, хотят жить, и они будут искать способы, как уцелеть. А уцелеть — значит не попасть под удары. Есть два варианта это сделать. Первый — попробовать слинять с поля боя так, чтобы остаться в живых и чтобы тебя не подстрелили заградотряды. А второй — попробовать побыстрее сдаться до удара», — заключил он.

Европа
Запорожье
Гуляйполе
ВС РФ
Дмитрий Горин
Д. Горин
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-депутат Рады ответил, что послужит началом госпереворота на Украине
Юная фанатка сериала «Каталог Манделы» покончила с собой в Сочи
Ким Чен Ын назвал героями военных из КНДР, помогавших в Курской области
Бензин в США подскочил в цене
Пошлины взлетят на порядок: что ждет мигрантов в России, гражданство, въезд
«Станет центром мира»: Жириновский описал Россию в 2050 году
На Западе заявили о бегстве приближенных Орбана с «трофеями»
В России взлетели продажи крепкого алкоголя
Патрушев заявил, что Россия готова помочь Египту в устранении угроз на море
Лавров одним словом оценил переговоры Путина и Аракчи
В ГД предложили признать страны Балтии участниками украинского конфликта
Профессор ВШЭ умер в одном из фитнес-клубов Москвы
Россиянина обвинили в надругательстве над школьницей спустя шесть лет
Элиту ВСУ утюжат под Гуляйполем: Сырский в панике, что будет дальше
Генсек ООН раскрыл тревожную тенденцию по ядерному оружию
В Воронеже мужчина жестоко избил девушку после отказа в знакомстве
Снегопад нарушил электроснабжение в 19 муниципалитетах Подмосковья
В Польше сделали сенсационное признание по «сотрудничеству» с Украиной
Женщина-пилот обвинила авиакомпанию в сексизме и была уволена
Британцы вышли на протест из-за бездействия властей по топливному вопросу
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.