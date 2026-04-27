Элиту ВСУ утюжат под Гуляйполем: Сырский в панике, что будет дальше

ВСУ несут колоссальные потери на Гуляйпольском направлении: по данным источников в силовых структурах, украинскую армию утюжат ударами ФАБов и беспилотников «Герань». О непростом положении своих формирований заявляет в том числе главком войск Александр Сырский. При этом за собственные неудачи Киев мстит России жестокими атаками БПЛА на мирные города, в результате которых гибнут ни в чем не повинные жители. В каком положении оказались ВСУ и чего ждать от них дальше — в материале NEWS.ru.

Что происходит с ВСУ под Гуляйполем

Источники в российских силовых структурах рассказали, что украинская армия понесла тяжелые потери в боях за населенный пункт Воздвижевка под Гуляйполем. ВС РФ применили для ударов по позициям 210-го отдельного штурмового полка и полка «Шквал» ВСУ фугасные авиационные бомбы и беспилотные летательные аппараты. Утверждается, что украинское командование уже отвело часть бойцов из Воздвижевки и ее окрестностей на вторую линию обороны, поскольку формирования неспособны удерживать прежние позиции под постоянными атаками.

Министерство обороны РФ не комментировало эти сведения. Однако несколько дней назад начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщал, что российские штурмовые подразделения ведут активное наступление к западу от Гуляйполя. Он рассказал об освобождении населенных пунктов Бойковка и Луговское, а также о боях в Воздвижевке и на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru отметил, что активизацию ВС РФ на Гуляйпольском направлении можно считать предвестием «большого наступления». При этом не исключено, что произойдет оно на другом участке фронта, считает он.

«Наши штурмовики, которые приостановили наступление на восточных окраинах Гуляйпольского, в последние несколько дней начали атаковать со всех направлений, в том числе южнее Гуляйпольского, от Мирного прошли вперед. Мало того, передовые штурмовые группы — и это было зафиксировано данными объективного контроля — выходили даже в тыл ВСУ, нанося удары по коммуникациям противника между Гуляйпольским и Новоселовкой. Как результат — большие потери ВСУ от того, что противник не смог на этом направлении сосредоточить достаточные силы для отражения продвижений наших штурмовиков», — рассказал аналитик. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Как ВСУ отвечают на атаки ВС РФ

На продвижение российских войск ВСУ отвечают массированными ударами по мирным городам РФ. В ночь на 26 апреля они совершили одну из крупнейших беспилотных атак на Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, средства противовоздушной обороны сбили 71 воздушную цель. В результате налета погиб один человек, еще четверо получили ранения. В разных районах Севастополя пострадали 34 многоквартирных и 17 частных домов. Пять человек рассказали о повреждениях автомобилей.

Кроме того, атаке подверглась территория Вологодской области: там под удар попал трубопровод высокого давления с серной кислотой. В результате атаки на объекте произошла утечка, пострадали пять человек.

В селе Ржевка Белгородской области БПЛА атаковал легковой автомобиль — пострадали четыре человека. В Алексеевке дрон влетел в многоквартирный дом — загорелся балкон одной из квартир, повреждения получили остекление и фасад на нескольких этажах.

Также БПЛА ВСУ были перехвачены на подлете к Москве, в Воронежской, Ростовской, Ярославской, Брянской, Рязанской, Смоленской и Калужской областях. Обошлось без пострадавших.

В каком положении сейчас ВСУ

Главком ВСУ Сырский 26 апреля провел встречу с начальником Штаба обороны Канады генералом Дженни Кариньян, по итогам которой признал тяжелое положение своих войск на поле боя. По его словам, ситуация на линии соприкосновения для украинской армии остается «сложной».

«Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта», — подчеркнул Сырский в своем Telegram-канале.

По словам Онуфриенко, это признание Сырского вызвано нехваткой стратегических резервов, которые ВСУ могли бы использовать для нанесения контрударов. Эксперт убежден, что таким образом украинский главком пытается «подстелить себе соломку».

«Инициатива находится в руках российских военных. Попытка контрнаступления, на которое Сырский делал ставку, провалилась. Ситуация на Купянском участке для ВСУ ухудшается, как и на Константиновском. То есть сейчас начнет происходить проседание линии фронта для противника на всех направлениях. Где будут проходить основные удары ВС РФ, Сырский понятия не имеет, поэтому подготовиться не может. Соответственно, он уже вынужден как-то оправдываться — ведь из него, естественно, сделают крайнего», — подчеркнул Онуфриенко.

На фоне череды провалов украинской армии масштабы дезертирства в ее рядах продолжают расти. Несколько дней назад замначальника военной службы правопорядка в ВСУ полковник Евгений Свидерский признал: бегство солдат с фронта стало одним из самых частых правонарушений в войсках республики. Он добавил, что такие эпизоды бьют не только по конкретному человеку, но и по подразделению в целом.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru назвал это поведение украинских бойцов ожидаемым. Они видят, что большое количество их сослуживцев гибнет в результате ударов, и понимают — шансы уцелеть в таких обстоятельствах фактически сводятся к нулю.

«Люди, конечно, хотят жить, и они будут искать способы, как уцелеть. А уцелеть — значит не попасть под удары. Есть два варианта это сделать. Первый — попробовать слинять с поля боя так, чтобы остаться в живых и чтобы тебя не подстрелили заградотряды. А второй — попробовать побыстрее сдаться до удара», — заключил он.

