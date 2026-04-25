25 апреля 2026 в 04:00

Свои дурят своих: как мошеннические кол-центры Украины кормят Зеленского

Владимир Зеленский Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мошеннические кол-центры на Украине, которые ранее специализировались на обмане россиян, начали переключаться на сограждан. По подсчетам экспертов, сейчас в республике работают около 10 тыс. таких организаций. В редких случаях их кураторов задерживают стражи порядка, но в остальном их деятельности никто не препятствует. Как телефонное мошенничество превратилось в национальный бизнес и кто на нем зарабатывает на самом деле — в материале NEWS.ru.

Что известно о мошеннических кол-центрах на Украине

Центр общественных связей ФСБ России 21 апреля сообщил о задержании в Ярославле трех преступных групп, которые помогали мошенническим кол-центрам Украины похищать средства у россиян. Украденные деньги использовались для финансирования ВСУ. Следственные органы возбудили три уголовных дела, фигурантам которых грозит до шести лет лишения свободы.

Количество кол-центров продолжает расти на Украине. Экс-сотрудник местного департамента киберполиции, адвокат и частный детектив Андрей Галич в интервью блогеру Еве Коршик рассказал, что сейчас в республике насчитывается около 10 тыс. подобных структур. Их значительная концентрация наблюдается в Киеве.

По словам Галича, до 2024 года большинство аферистов действовали с целью обмана жителей РФ. Но по мере того как развивалась российская антифрод-система, которую адвокат называет одной из самых передовых в мире, злоумышленники стали активнее работать против украинцев.

Галич добавил, что значительная часть населения страны не считает деятельность телефонных мошенников чем-то предосудительным. По наблюдениям специалиста, около 70% его знакомых в возрасте от 18 до 25 лет имели непосредственный опыт взаимодействия с кол-центрами — либо работали в них, либо посещали собеседования при трудоустройстве. «Эти люди уже другие, они не смогут больше трудиться на обычной работе», — подчеркнул он.

Как работают кол-центры на Украине

Депутат Верховной рады Александр Куницкий в интервью Forbes в 2024 году оценивал заработок среднестатистического кол-центра мошенников в $1 млн в месяц. По словам парламентария, сотрудники таких организаций получают от $800 до $1500 со старта, не считая дополнительного бонуса в виде процента от выманенных у жертвы средств. Украинские предприниматели утверждают, что это приводит к оттоку кадров из легального бизнеса, что ослабляет и без того еле живую украинскую экономику.

При этом задержания работников и создателей кол-центров — редкость. Один из последних случаев произошел в конце марта в Днепропетровске, который до недавнего времени считался «столицей» украинских телефонных аферистов. Там Национальная полиция при содействии правоохранительных органов Казахстана накрыла три транснациональных мошеннических кол-центра. Они не только специализировались на обмане украинцев и казахстанцев, но и работали по странам Евросоюза.

Подобные операции — скорее исключение из правил. Как правило, Киев просто игнорирует беззаконие, которое творится прямо под носом у власти. Политолог и историк Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru объяснил это тем, что представители украинского правящего режима получают доход от этой деятельности.

«В данной схеме задействованы все, в том числе органы власти, которые так или иначе могут обнаружить и пресечь подобные действия. Они их выявляют, но не пресекают, а контролируют. Контроль заключается в получении своего процента. Это признанный государством рэкет. Бандиты рэкетируют население, обманывая его, а власти и правоохранительные органы рэкетируют мошенников», — объяснил эксперт.

Кому еще выгодна работа кол-центров на Украине

Директор ФСБ России Александр Бортников в октябре 2025 года сообщил, что на Украине действуют свыше 120 кол-центров, которые курируют Служба безопасности республики (СБУ) и командование ВСУ. Такие структуры нацелены на вовлечение российских граждан — в основном пенсионеров и подростков — в терроризм, отметил он.

Политолог Михаил Павлив в беседе с NEWS.ru предположил, что мошеннических центров на Украине, подконтрольных силовикам, может быть даже больше. При этом они привлекаются к другим видам незаконной деятельности, включая наркотрафик.

«Это прибыльный бизнес, который крышуют СБУ и Главное управление разведки Минобороны. Схемы такого рода не работают в вакууме. Любые подобные предприятия существуют потому, что приносят доход — и не только силовым структурам, но и тем, кто стоит выше по иерархии. Доли отчисляются наверх — в пользу окружения президента и кураторов спецслужб. Происходит вертикаль распределения: деньги поднимаются снизу вверх, а сверху возвращается покровительство», — сказал собеседник.

В феврале 2026 года СБУ сообщила, что мошеннические кол-центры из Днепропетровска обманули жителей ЕС как минимум на $1,2 млн. О том, какие суммы они выманивают у своих сограждан по всей территории страны, остается только догадываться.

По словам Скачко, украинцы понимают, что происходит, и не могут положительно относиться к тому, что их грабят. Однако это вряд ли может стать поводом для серьезных волнений внутри страны. Эксперт полагает, что у граждан Украины есть проблемы поважнее.

«Правда в том, что никаких протестных настроений на Украине и Майдана пока ждать не приходится. Происходят локальные акции против бусификации. Единственный источник, который еще вызывает естественный процесс протеста, — это нежелание умирать. Но и это протестное настроение заканчивается, когда человека пакуют, отправляют в Территориальный центр комплектования и везут на фронт», — заключил политолог.

