Список рекордных обманов россиян украинскими телефонными мошенниками

Россияне, подпав под влияние украинских кол-центров, часто отдавали огромные деньги по доброй воле. Какой свежий «антирекорд» поставили пенсионеры в Москве, какую самую крупную сумму выманили мошенники, сколько всего им удается украсть?

Сколько отдал мошенникам пенсионер из Москвы

Прокуратура Москвы рассказала, как столичный пенсионер за месяц отдал мошенникам более 298 млн рублей. Это одна из рекордных сумм, которые удавалось получить злоумышленникам.

«76-летнему мужчине пришла ссылка в одном из мессенджеров. Ему предложили пройти по ссылке „по вопросам электроснабжения“. Сразу после этого ему начали поступать звонки о взломе личного кабинета на „Госуслугах“ с номером телефона якобы для связи с компетентными органами. Не давая мужчине опомниться, ему звонили уже лжесотрудники Росфинмониторинга и лжеправоохранители, которые сумели убедить его в необходимости срочно снять все имеющиеся сбережения с его счетов и счетов сожительницы, а затем передать их для размещения на „безопасном счете“», — рассказала прокуратура Москвы.

Аферисты управляли пенсионером в течение месяца; по их инструкциям он снимал деньги со счетов в различных банках, покупал золотые монеты и слитки, которые передавал приезжавшим курьерам в обмен на якобы банковские «документы о приеме денег и ценностей» на безопасное хранение.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто отдал больше всех украинским телефонным мошенникам

Точные списки индивидуальных краж, совершенных мошенниками, не публикуются из-за конфиденциальности. Из СМИ известны в основном суммы и обстоятельства, при которых они были украдены.

Так, в 2021 году рекордной стала украденная сумма в 400 млн рублей. Мошенники представились «службой безопасности» банка и убеждали женщину переводить средства частями, в том числе привлекая лжесотрудников ФСБ для пущей убедительности.

По данным МВД России, в 2024 году рекордной суммой стали 180 млн рублей. Пресс-служба министерства не назвала жертву, но СМИ обратили внимание, что сумма совпадает с той, которой лишилась Лариса Долина после продажи своей квартиры в Хамовниках.

Однако в январе 2025 года этот рекорд был перекрыт: полковник полиции в отставке член Общественного экспертного совета МВД РФ Алексей Трифонов в Telegram-канале рассказал, как украинские мошенники смогли вытянуть из жертвы 350 млн рублей и $800 тыс. (около 80 млн рублей по курсу января 2025-го). Жертвой оказалась экс-помощница бывшего губернатора Самарской области.

В марте 2026 года мошенники выманили 106 млн рублей у 19-летней девушки, которая впустила аферистов со специнструментом в квартиру, чтобы вскрыть сейфы с ценностями, принадлежавшими ее родителям.

Какие суммы удается выманить мошенникам с Украины

Украинские телефонные мошенники из кол-центров наносят значительный ущерб россиянам, причем суммы ущерба постоянно растут.

Так, по оценке Сбербанка, за 2023 год мошенники похитили порядка 200 млрд рублей (ЦБ РФ дает более скромную оценку в 15,8 млрд рублей).

В 2024 году было похищено более 250 млрд рублей, согласно данным, которые озвучил президент Владимир Путин.

В декабре 2025 года в ходе прямой линии Путин заявил, что число телефонных мошенничеств снизилось на 7%, а причиненный ущерб — на 33% по сравнению с предыдущим периодом. Тем не менее масштабы ущерба остаются очень высокими.

Читайте также:

Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься

Обыски в «Эксмо» 21 апреля: что известно, в чем подозревают Евгения Капьева

Забивавший жертв молотком зеленоградский Чикатило сгинул на СВО: детали