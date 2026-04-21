Забивавший жертв молотком зеленоградский Чикатило сгинул на СВО: детали

Юрий Гриценко, также известный как зеленоградский Чикатило, сгинул на СВО, пишут СМИ и Telegram-каналы. Какие детали известны, как маньяк, забивавший жертв молотком, оказался в зоне спецоперации?

Зеленоградский Чикатило сгинул на СВО: какие детали известны

По сообщениям источников, Гриценко попал под обстрел ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Его тело удалось идентифицировать недавно. Родственников у Гриценко не осталось, поэтому его, вероятно, похоронят на территории ЛНР.

Серийный убийца, на счету которого пять жертв, отправился на СВО в сентябре 2023 года, писали СМИ. Гриценко должен был освободиться из мордовской ИК-10 летом 2024 года, отсидев полный срок — 22 года. Однако он, согласно публикациям в Сети, оказался за пределами тюрьмы раньше, войдя в состав отряда «Шторм Z». В штурмовики зеленоградского Чикатило не взяли по состоянию здоровья, поэтому он нес службу в составе санитарно-эвакуационного взвода.

Почему Гриценко ушел на СВО

Telegram-каналы утверждали, что Гриценко сам попросился на СВО, чтобы заработать денег на первое время после освобождения. На воле у мужчины ничего не осталось — после смерти матери неприватизированная квартира в Зеленограде отошла государству. Предполагалось, что убийца прослужит до завершения спецоперации.

Депутат Госдумы Виталий Милонов пришел к выводу, что Гриценко «захотел показать, что он исправился».

«Если он должен был выйти летом [2024 года], то мог беспрепятственно спокойно освободиться, а он пошел туда», — сказал Милонов.

По мнению парламентария, преступники, которые решают отправиться в зону СВО, осознают, что это не замена одного наказания другим. Он отметил, что общался с такими людьми: они ведут себя самоотверженно в бою. Процент рецидивов среди тех, кто прошел зону СВО, ниже, чем у тех, кто просто освободился, заявил Милонов.

Чем известен Гриценко, убийства

Гриценко держал в страхе всю Москву и область. Он был полицейским, но его уволили из органов за пьянку. Первое убийство он совершил в 1993 году, до смерти забив сковородкой проститутку, которая пыталась его обокрасть.

За это преступление Гриценко отсидел девять лет и вышел по УДО, после чего в начале 2000-х началась череда жутких нападений на женщин: маньяк подкрадывался к жертвам сзади и бил их молотком в висок. Убийца говорил, что ему нравился глухой звук удара.

Всего Гриценко успел убить пять женщин и ранить десять. Задержать убийцу помог водитель автобуса, который услышал крики, вырвал жертву из рук маньяка и удерживал его до приезда правоохранителей.

Как Гриценко отбывал срок

В колонии Гриценко вел себя неадекватно, писали некоторые Telegram-каналы со ссылкой на источник в ИК-10. Якобы маньяк бросался на других заключенных и даже пытался устроить бунт.

Всю отсидку зеленоградский Чикатило пытался убедить окружающих, что не виновен, но ему никто не верил. При этом он вел себя крайне агрессивно. В итоге его перевели в одиночку в карцере со строгими условиями содержания, где убийца провел 13 лет. В 2015 году его вернули на общий режим, где он попытался устроить бунт, но не нашел единомышленников.

Гриценко рвался работать на металлопроизводство, но допустили его только до мастерской по дереву. Последние несколько месяцев в колонии его наблюдала специальная психиатрическая комиссия, отмечали источники.

