Наступление ВС РФ на Харьков 21 апреля: бойня на границе, десятки убитых

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 21 апреля 2026 года, как развивается бойня на границе, что происходит в районе Волчанска и Купянска?

Наступление ВС России на Харьков 21 апреля, бойня на границе

Российские бойцы с ожесточенными боями отодвигают украинские формирования от государственной границы, ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Избицкого, Варваровки, Великого Бурлука, Плоского, Польной, Писаревки и Терновой, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Ожесточенные бои идут в приграничном поселке Ветеринарное и окрестностях населенного пункта — ВСУ перебрасывают резервы из состава 22-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад, которых «перемалывают» российские войска, подчеркнул канал. Позднее источник сообщил, что населенный пункт освобожден ВС РФ.

«Вот это настоящая мясорубка!» — прокомментировал сообщение пользователь Telegram Антон С.

На границу Харьковской и Сумской областей командование ВСУ также перебросило подразделения 105-й бригады теробороны, говорится в публикации.

«На Липцевском направлении — без существенных изменений. Артиллеристы и операторы БПЛА „северян“ наносили удары по ранее вскрытым целям противника, наши штурмовики зачищают лесные массивы в районе Избицкого. На Волчанском направлении штурмовые отряды ГрВ „Север“ продвинулись на восьми участках до 500 метров», — пишет канал.

Российские штурмовики, утверждает источник, зачищают лесные массивы вдоль границы около села Бочково, ожесточенные стрелковые бои идут в лесополосах западнее Караичного, а также на участке между Верхней Писаревкой и селом Лосевка.

Работа расчета БПЛА «Молния-2» в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

«На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продвинулись на четырех участках до 100 метров. Ожесточенные бои ведутся в приграничных лесных массивах в районе села Бударки и на северо-западе Купянского района», — добавили авторы.

На исходе суток у ВСУ более шести десятков убитых в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, утверждает «Северный ветер».

«На Купянском направлении продолжаются позиционные бои в районе Куриловки и в самом Купянске. На Волчанском направлении идут бои в районе Охримовки и Бочково», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Рады Олега Царева, на Купянском направлении ситуация существенно не меняется: над Купянском огромное число дронов, которые ВСУ используют для ударов и снабжения; на восточном берегу позиционные бои в районе Куриловки.

«На Харьковском участке ВС РФ расширяют плацдарм вдоль границы к востоку от Волчанска. Бои идут в районе Бочково, на северных окраинах Охримовки и в лесах севернее. В Покаляном встречные стрелковые бои, по позициям врага в Зыбино работают операторы дронов и артиллерия», — отметил политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 апреля: где сбои в России

«Ураган» выжег позиции и пункт БПЛА ВСУ: успехи ВС РФ к утру 21 апреля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 апреля