«Ураган» выжег позиции и пункт БПЛА ВСУ: успехи ВС РФ к утру 21 апреля

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожил живую силу и пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 21 апреля?

Выжгли позиции и пункт БПЛА ВСУ

«Военнослужащие самоходного артиллерийского полка 4-й танковой дивизии танковой армии группировки войск „Запад“ уничтожили пункт управления тяжелыми гексакоптерами и живую силу ВСУ в Харьковской области, применив реактивную систему залпового огня „Ураган“», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Там добавили, что пункт временной стоянки и площадка для запуска гексакоптеров обнаружены на окраине одного из сел в Купянском районе.

Кроме того, в Харьковской области операторы БПЛА уничтожили воздушным тараном пять разведывательных беспилотников ВСУ. Дроны противника были обнаружены расчетами радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

Операторы РЛС навели находящиеся в воздухе на боевом дежурстве FPV-истребители для перехвата БПЛА противника. Операторы расчетов истребителей беспилотников зенитной ракетной батареи оперативно настигли пять разведывательных дронов, осуществив их таран и уничтожение в воздухе.

Поразил опорный пункт ВСУ

РСЗО «Град» войск «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области, сообщило российское военное ведомство.

«В Запорожской области в районе одного из населенных пунктов разведывательный расчет БПЛА обнаружил замаскированный опорный пункт и скопление личного состава украинских формирований. Координаты выявленных целей были переданы артиллеристам. Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 „Град“ нанес массированный удар неуправляемыми реактивными снарядами по заданному квадрату. Замаскированные фортификационные сооружения и находившаяся в них живая сила противника были полностью уничтожены», — сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что также ударами дронов «Молния» были поражены пункты управления беспилотниками ВСУ, а расчет гаубицы Д-30 поразил пункты размещения украинских военных.

Закрепились на юго-востоке и юге Константиновки

Российские силы заняли позиции на южных и юго-восточных границах Константиновки в ДНР и ведут бои в центре города, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Южные и юго-восточные окраины Константиновки уже за нами. Активные боевые действия идут не только на восточных окраинах Константиновки, но и в центре города: в районах ж/д вокзала и промзоне. Здесь, несмотря на то что противник активно сопротивляется, все-таки ежедневно есть небольшие успехи у наших войск», — сказал он.

Отбили атаку дронов и уничтожили опорник

Российские снайперы помогли уничтожить опорный пункт ВСУ. Они отбили атаку дронов на артиллерию и расчеты, сообщил ТАСС снайпер группировки «Восток» с позывным Кома.

«Артиллеристы начали работать, нам поступила задача прикрыть их. Мы выдвинулись к ним. Пока они работали, мы по дронам работали. <...> Арта вражеский опорник разбила, мы свою задачу выполнили тоже, сбили дроны. Нас артиллеристы поблагодарили, чай попили у них, посидели и выдвинулись на свои позиции», — сказал снайпер.

