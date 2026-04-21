Жесткое ДТП в Москве: сколько погибших, пострадавших, что известно

В Москве произошло жесткое ДТП с участием нескольких автомобилей. Что известно об аварии, сколько человек погибли и пострадали?

Что известно об аварии в Москве

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Черногрязской улицы.

«На внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Черногрязской улицы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Движение в районе происшествия затруднено, по внешней стороне Садового кольца оно осуществляется по полосе встречного движения. Водителей просят выбирать пути объезда.

По информации Telegram-канала SHOT, предварительно, BMW без номеров протаранил несколько автомобилей и электровелосипед. Авторы канала сообщают, что минимум один человек погиб.

«Жесткое ДТП произошло около получаса назад на Садовой-Черногрязской улице. Предварительно, черный БМВ вылетел на встречку и столкнулся с несколькими авто, а также сбил мужчину на электровелосипеде, тот погиб», — говорится в посте.

Отмечается, что на месте происшествия задействованы все экстренные службы, работают спасатели и скорая помощь.

По данным Telegram-канала Mash, один человек погиб, трое получили травмы. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«ЧП произошло на Садовой-Черногрязской улице. Предварительно, причиной столкновения стал BMW без номеров, вылетевший на встречную полосу. Всего повреждены шесть автомобилей», — отмечается в публикации.

Столичный департамент транспорта уточняет, что движение по внешней стороне Садового кольца осуществляется по одной полосе, а по внутренней стороне — перекрыто и осуществляется по полосе встречного движения.

Также ведомство порекомендовало водителям выбирать пути объезда.

Читайте также:

«Я хотела, чтобы он умер»: падчерица посадила отчима-педофила на 15 лет

Пленница мафиози: россиянка оказалась в заложниках после отдыха на Бали

Долгожданный сын-рецидивист: мужчина изнасиловал мать после освобождения