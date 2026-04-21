21 апреля 2026 в 00:45

Жесткое ДТП в Москве: сколько погибших, пострадавших, что известно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве произошло жесткое ДТП с участием нескольких автомобилей. Что известно об аварии, сколько человек погибли и пострадали?

Что известно об аварии в Москве

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Черногрязской улицы.

«На внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Черногрязской улицы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Движение в районе происшествия затруднено, по внешней стороне Садового кольца оно осуществляется по полосе встречного движения. Водителей просят выбирать пути объезда.

По информации Telegram-канала SHOT, предварительно, BMW без номеров протаранил несколько автомобилей и электровелосипед. Авторы канала сообщают, что минимум один человек погиб.

«Жесткое ДТП произошло около получаса назад на Садовой-Черногрязской улице. Предварительно, черный БМВ вылетел на встречку и столкнулся с несколькими авто, а также сбил мужчину на электровелосипеде, тот погиб», — говорится в посте.

Отмечается, что на месте происшествия задействованы все экстренные службы, работают спасатели и скорая помощь.

По данным Telegram-канала Mash, один человек погиб, трое получили травмы. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«ЧП произошло на Садовой-Черногрязской улице. Предварительно, причиной столкновения стал BMW без номеров, вылетевший на встречную полосу. Всего повреждены шесть автомобилей», — отмечается в публикации.

Столичный департамент транспорта уточняет, что движение по внешней стороне Садового кольца осуществляется по одной полосе, а по внутренней стороне — перекрыто и осуществляется по полосе встречного движения.

Также ведомство порекомендовало водителям выбирать пути объезда.

Читайте также:

«Я хотела, чтобы он умер»: падчерица посадила отчима-педофила на 15 лет

Пленница мафиози: россиянка оказалась в заложниках после отдыха на Бали

Долгожданный сын-рецидивист: мужчина изнасиловал мать после освобождения

Анастасия Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

