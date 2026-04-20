Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше

Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше

Источники сообщили, что российский истребитель ударил по двум боевым самолетам ВСУ в Сумской области, НАТО планирует масштабные учения в Финляндии почти у границ РФ, певицу Александру Воробьеву рассекретили в 11-м выпуске шоу «Маска» — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Истребитель ВС РФ обратил в бегство боевые самолеты ВСУ

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что истребитель Воздушно-космических сил России якобы ударил по двум боевым самолетам ВСУ, появившимся в воздушном пространстве Сумской области. По его словам, одно воздушное судно могло быть подбито. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Из Курской области наш истребитель атаковал два украинских тактических самолета. Украинские самолеты разлетелись с перепугу, говорят, что один дымит», — подчеркнул подпольщик.

По словам военных экспертов, благодаря дронам и мощным зенитным радиолокационным станциям воздушное пространство с обеих сторон просматривается на сотни километров вглубь. Это, в свою очередь, практически исключает классические воздушные бои.

Военэксперт доктор социологических наук Александр Артамонов выразил мнение, что Евросоюз сократит военные поставки ВСУ в случае потери ими контроля над Сумами. По его словам, Запад не готов вкладывать значительные ресурсы в армию, которая не способна эффективно держать оборону.

«Прорыв [российских войск] в Сумскую область или на Харьковское направление, помимо уже Славянско-Краматорского и того наступления, которое ведется в Запорожье, приведет к дефициту поставок боекомплекта и запчастей для боевой техники [у ВСУ], потому что Запад мыслит вполне меркантильно. Этого опасается и [Александр] Сырский (главком ВСУ. — NEWS.ru), он сам об этом говорит. Если украинская армия не в состоянии держать оборону, тогда какой смысл поставлять им дорогостоящее оборудование и боекомплекты?» — высказался Артамонов.

Штурмовики Су-25 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России тем временем уничтожили инфраструктуру на Украине, которая долгое время обеспечивала атаки дронов ВСУ вглубь российской территории. Как уточнил военный эксперт Борис Джерелиевский, речь идет о так называемом Сумском коридоре. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«В Сумской области есть так называемый Сумской коридор. Это то место, откуда длительное время осуществлялись запуски дронов вглубь России. Вот. Соответственно, там была организована вся инфраструктура, которая обеспечивала эти запуски. Вполне возможно, целями ударов стали ее объекты и она перестала существовать», — рассказал Джерелиевский.

НАТО готовится к учениям у российских границ?

Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщил, что НАТО проведет масштабные учения в Финляндии у границ РФ: планируется задействовать 19 тыс. военных из США, Британии, Франции, Польши, стран Прибалтики, Норвегии, Италии и Венгрии. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Самые массовые маневры — Karelian Sword 26 (10 тыс. человек) — пройдут в непосредственной близости от территории РФ. Еще часть артиллерийских стрельб запланирована всего в 70 км от границы. В планах Альянса — отработка действий ПВО и наступательных операций с использованием бронетехники. Всего в учениях задействуют более 500 единиц техники. Они начнутся 24 апреля и продлятся до конца мая», — сообщил источник.

Как считают военные аналитики, Москва может ответить на провокацию Запада на нескольких уровнях. Во-первых, речь идет о продолжении помощи Ирану. Во-вторых, как полагают эксперты, российская армия может нанести удар «Орешником».

«„Орешник“ рассматривается как инструмент шока. <…> Комплекс уже развернут на полигонах и приведен в готовность. Запуск могут синхронизировать с очередным массированным ударом или провести сразу после него, чтобы усилить эффект неожиданности. Окончательного решения пока нет», — сказал информатор.

При этом Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)» пишет, что обсуждение «Орешника» действительно вышло на новый уровень. Источники полагают, что возможен пересмотр приоритетных целей.

Учения Karelian Sword Фото: maavoimat.fi/

«Один из подготовленных „Орешников“ может быть нацелен не на Украину. В качестве потенциального направления называют страны Балтии — как сигнал в ответ на игнорирование предупреждений и фактическое участие в создании маршрутов для украинских ударов», — говорят инсайдеры.

Кроме того, как считают аналитики, в случае провокаций со стороны НАТО Россия имеет право на ответ, в том числе с использованием «Орешника» в неядерном оснащении по законным целям в Финляндии.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кого рассекретили в новом выпуске шоу «Маска»

На канале НТВ 19 апреля показали 11-й выпуск седьмого сезона шоу «Маска». Ведущим шоу остался Вячеслав Макаров, а кресла жюри заняли Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Сергей Лазарев. Изначально было 14 масок: Одуванчик, Баран, Лягушка, Снегирь, Жираф, Жук, Коралл, Гиппопотам, Сурикат, Месяц, Лиса, Богатырь, Бобер и Колибри.

Первый выпуск прошел без исключений, во второй серии выбыл Одуванчик, под маской которого скрывалась телеведущая Роза Сябитова, в третьей — Жук (футболист Дмитрий Тарасов), в четвертой — Богатырь (композитор Илья Зудин), в пятой — Коралл (певица Катя Лель), в шестой — Баран (журналист Андрей Норкин), в седьмой — Лиса (заслуженная артистка РФ Маргарита Суханкина), в восьмой — Гиппопотам (певец Родион Газманов), в девятой — Снегирь (исполнитель Арсений Бородин), в десятой — Колибри (заслуженная артистка РФ Зара).

Александра Воробьева Фото: Пресс-служба НТВ

В 11-м выпуске по итогам выступлений в номинацию на выбывание попали Месяц и Сурикат. Рассекречен был Месяц, под маской скрывалась певица Александра Воробьева. Также в этом выпуске приняли участие две приглашенные маски: Клоун и Альфа-пуш. В первом костюме выступал исполнитель Виктор Салтыков, во втором — актер и певец Станислав Ярушин.

Шоу «Маска» выходит на НТВ с 2020 года. В первом сезоне выиграл экс-солист группы MBAND Анатолий Цой, выступавший в костюме Льва. Во втором сезоне первое место занял певец Jony (Крокодил). В третьем — артист оперы Ильдар Абдразаков (Дракон).

В четвертом сезоне «Маски» победителей было двое — ими стали исполнители Сергей Лазарев (Скорпион) и Дима Билан (Мамонтенок). В пятом сезоне выиграла солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева (Енот), в шестом — певец Александр Панайотов (Вождь).

