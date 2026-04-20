Ад в Туапсе, смертница из ФРГ, геноцид в Донбассе: ВСУ атакуют РФ 20 апреля

Ад в Туапсе, смертница из ФРГ, геноцид в Донбассе: ВСУ атакуют РФ 20 апреля

За сутки над Россией сбили 129 украинских беспилотников. В Туапсе вспыхнул пожар в порту, были повреждены школы, детсады, музеи и церкви. В ДНР БПЛА ударили по пассажирским автобусам. В Запорожской области была тяжело ранена пятнадцатилетняя девочка. Смертница из Германии собиралась совершить теракт в Пятигорске. Более 40 высокопоставленных украинцев будут судить за геноцид в Донбассе. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Почти 130 украинских БПЛА совершили налеты на регионы России за сутки

За прошедшие сутки над Россией были ликвидированы 129 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, в период с 08:00 до 20:00 силы ПВО перехватили 17 БПЛА. Под огнем оказались четыре региона: Белгородская, Воронежская, Курская области, а также Крым, сообщили в военном ведомстве.

Основной удар пришелся на ночное время. С 20:00 19 апреля до 07:00 20 числа ВСУ выпустили по РФ 112 беспилотников, заявили в Минобороны. Атаке подверглись семь регионов: Астраханская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская области, Краснодарский край и Крым. Кроме того, несколько дронов сбили над Азовским и Черным морями.

Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских БПЛА

В ночь на 20 апреля Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев. По его данным, противник ударил дронами по Туапсе.

«В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб мужчина. Еще один пострадал», — сказал он.

Глава региона уточнил, что в порту произошло возгорание. В местной прокуратуре заявили, что была повреждена транспортная инфраструктура.

Кондратьев также отметил, что обломки БПЛА упали на здания начальной школы, детского сада, музея, церкви, многоквартирного дома, а также на газовую трубу. В городе после ночной атаки перестали работать все муниципальные и государственные школы, а также четыре детсада.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках противника на Краснодарский край.

Украинские БПЛА атаковали парк автобусов в ДНР

Беспилотники ВСУ нанесли удар по маршрутному автобусу в Горловке ДНР, заявил глава города Иван Приходько.

«В результате повреждена одна единица общественного транспорта. <…> Ранен водитель», — уточнил он.

Кроме того, БПЛА ударили по пассажирским автобусам в Донецке, в результате чего они загорелись, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«В Куйбышевском районе уничтожено семь автобусов, а также два повреждено», — добавил он.

В Минобороны РФ не комментировали сведения о последствиях ударов ВСУ по ДНР.

Девочка была тяжело ранена в результате удара дрона ВСУ в Запорожской области

Пятнадцатилетняя девочка получила тяжелые ранения в результате удара беспилотника по Днепрорудному в Запорожской области, сообщила глава Васильевского округа Наталья Романиченко в своем Telegram-канале.

«Состояние девочки тяжелое, провели операцию, и к утру удалось стабилизировать состояние», — заявила она.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Украинский беспилотник ударил по медпункту в Херсонской области

Медпункт получил повреждения в результате атаки БПЛА в селе Красный Подол Херсонской области, заявил глава Каховского округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Из-за прилета снаряда в экоусадьбе „Золотой фазан“ начался пожар. Ночью в Дудчино беспилотник ударил по подстанции, в результате чего ряд сел остался без света. Электроснабжение уже восстановлено», — сообщил Филипчук.

По его словам, никто не пострадал.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаке ВСУ на Херсонскую область.

Дрон ВСУ «охотился» на гражданскую машину под Брянском

При ударе БПЛА по Брянской области пострадали два мирных жителя, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что дрон-камикадзе атаковал движущийся гражданский автомобиль в селе Зерново Суземского района. «Мужчины доставлены в больницу», — уточнил Богомаз.

Губернатор добавил, что в течение ночи над Брянской областью сбили семь БПЛА.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Гражданка ФРГ собиралась совершить теракт в Пятигорске

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае, заявили в пресс-службе ведомства. По данным спецслужбы, 57-летняя гражданка Германии готовила взрыв у объекта одного из силовых ведомств в Пятигорске. Силовики обнаружили в рюкзаке женщины самодельную бомбу (СВУ), содержавшую взрывчатое вещество мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Как сообщили в ФСБ, СВУ должен был активировать дистанционно дисламист 1997 года рождения из Центральной Азии. По данным ведомства, его действия координировали сотрудники украинских спецслужб, которые представились членами международной террористической организации, запрещенной в РФ.

Теракт был запланирован на утренние часы, чтобы погибло как можно больше людей, отметили в ФСБ.

Более 40 высокопоставленных украинцев обвинили в геноциде в Донбассе

В суде рассматривается уголовное дело о геноциде жителей Донбасса. Обвинение было предъявлено 41 представителю высшего политического и военного руководства Украины, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По ее словам, с 2014 года эти люди приказывали вооруженным формированиям истреблять население Донбасса.

«Систематически применялось тяжелое вооружение, бронетехника, авиация, ракетные системы залпового огня и артиллерия. В результате карательных действий украинских вооруженных формирований погибли почти пять тысяч мирных жителей, свыше 13 тысяч получили ранения», — сказала Петренко.

По ее словам, было разрушено множество жилых домов, медицинских организаций, объектов социального назначения и учреждений культуры. Это привело к значительному сокращению численности населения ДНР и ЛНР. Действия руководства Украины были квалифицированы как геноцид, подытожила Петренко.

