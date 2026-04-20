Жесткие удары по ВСУ дронами и РСЗО: успехи ВС РФ к утру 20 апреля

Российские военные ликвидировали танк, живую силу противника, беспилотные летательные аппараты и боевые роботы украинской армии. Что известно об этом и других успехах ВС РФ к утру 20 апреля?

Уничтожили танк, дроны и технику ВСУ

Как сообщили в Минобороны РФ, российские военные на Добропольском направлении уничтожили танк, живую силу противника, беспилотники и роботов ВСУ.

«В ходе выполнения боевой задачи по ведению воздушной разведки района боевого соприкосновения специалистами беспилотных подразделений было обнаружено перемещение бронетранспортера и танка ВСУ. Координаты целей были переданы расчетам FPV-дронов, которые, используя фугасные заряды, произвели их уничтожение. Кроме этого, в режиме свободной охоты военнослужащие нанесли огневое поражение пикапам, живой силе противника, а также роботизированным комплексам с имуществом и боеприпасами», — говорится в сообщении.

Специалисты ударных дронов группировки оперативно уничтожили обнаруженные гексакоптеры с ретрансляторами и системами сброса мин.

В то же время военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ на Добропольском направлении. Операторы ударных дронов группировки также уничтожили живую силу противника на том же направлении, добавили в военном ведомстве.

Поразили технику и более 15 солдат ВСУ

Российские операторы FPV-дронов под руководством гвардии сержанта Николая Алексеева двумя точными ударами ликвидировали группы снабжения ВСУ. В результате были уничтожены более 15 солдат, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка, заявили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве сообщили, что цели были поражены в районе одного из населенных пунктов ДНР. Это произошло после того, как российская разведка обнаружила силы ВСУ.

«Оценив обстановку, Николай приказал операторам дронов нанести удар по выявленной технике противника, затем он спланировал еще один вылет для ее полного уничтожения. Успешно преодолев зону воздействия РЭБ противника, операторы нанесли точечные удары по технике и группам подвоза боеприпасов. В результате ударов было уничтожено более 15 украинских боевиков, три единицы автомобильной техники и одна самоходная артиллерийская установка противника», — сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что под умелым командованием Алексеева российским военнослужащим удалось сорвать ротацию сил противника и предотвратить его закрепление на позициях.

Ударили по пехоте ВСУ

Расчеты РСЗО «Град» ивановских десантников группировки «Днепр» уничтожили пехоту противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщило Минобороны России, опубликовав видео с места событий.

«Планово отработали по цели в районе населенного пункта Херсон. Было поражено скопление живой силы противника. Данная машина зарекомендовала себя как надежная и неприхотливая, простая в обслуживании. Расчет опытный, боевой. Задачи выполняются регулярно, как в светлое время суток, так и в темное. Данная машина вносит свой вклад в будущую победу», — поделился командир боевой машины с позывным Первый.

Кроме того, расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Днепр» уничтожил ударный БПЛА ВСУ самолетного типа на Ореховском направлении в Запорожской области, добавили в ведомстве.

Двумя FPV-дронами уничтожили Т-64 ВСУ

Разведчики 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки «Север», обнаружили и ликвидировали украинский танк Т-64 в Сумской области. Эту информацию сообщил ТАСС один из разведчиков бригады.

«В результате слаженных действий нашей бригады двумя FPV-дронами был уничтожен украинский танк Т-64. В ходе свободной охоты оператор БПЛА с помощью FPV-дрона „Русак“ обнаружил и нанес по нему удар. Вторым дроном „КВН“ („Князь Вандал Новгородский“. — NEWS.ru) был нанесен второй удар», — сказал разведчик.

Он отметил, что в результате второго попадания сдетонировал боекомплект, танк был полностью уничтожен.

