Энергетика в руинах и полный хаос в ВСУ: новости СВО к вечеру 19 апреля

Российские войска нанесли массированные удары по объектам энергоинфраструктуры Украины и укрепленным укрытиям врага на Константиновском направлении, в то время как в украинских войсках зреют недовольство властью и готовность «развернуть штыки на Киев». Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 19 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Российские войска перемалывают энергетику Украины

Российские войска нанесли комплексные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Министерство обороны РФ сообщило о поражении производственных цехов, площадок подготовки дронов дальнего действия, а также пунктов временного размещения украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

В то же время группировка войск «Юг» уничтожила укрепленные укрытия с личным составом противника на Константиновском направлении. После обнаружения операторами БПЛА замаскированного сооружения артиллерийские расчеты разрушили его точным огнем. Затем бойцы ликвидировали запасное укрытие вместе с живой силой, а также два автомобиля и фортификационное сооружение.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Кроме того, Министерство обороны опубликовало кадры работы экипажа истребителя Су-35с, который обеспечил прикрытие вертолетов армейской авиации при ударах по подразделениям украинской армии. Видео снято из салона военного самолета.

Командир отдал жизнь, совершив подвиг

Как рассказал ветеран СВО кавалер ордена Мужества Владислав Буравлев, командир российского подразделения с позывным Фокс погиб во время прикрытия группы эвакуации. Он уточнил, что сопровождение не входило в прямые обязанности военнослужащего.

По словам Буравлева, вместе с эвакуационным подразделением Фокс выдвинулся на эвакуацию тяжелораненого пулеметчика. Он прикрывал группу эвакуации и получил ранения, несовместимые с жизнью.

На улицах Украины воцарился мобилизационный хаос

Бывший пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на улицах страны «царит хаос» из-за мобилизации. По ее словам, недоверие к правительству растет с каждым днем. Политик также подчеркнула, что все ее знакомые согласились бы на компромисс с Россией ради скорейшего мира.

Сдавшийся в плен украинский стрелок Николай Розбицкий также рассказал, что родственники помогали мобилизованным сбегать с военных учений. По его словам, бойцы брали телефоны под предлогом звонка домой, договаривались о встрече с близкими и уходили к дороге, где их уже забирал автомобиль. Телефоны у призывников изымали, но родные пересылали их бандеролями.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бойцы ВСУ готовы развернуть штыки и пойти на Киев

Режиссер-документалист Юрий Кот обратил внимание, что в украинской армии растет массовое недовольство властью. По его информации, солдаты ВСУ подумывают развернуть штыки в сторону Киева, но пока сдерживаются из-за страха перед заградительными отрядами. Единственным спасением для военнослужащих Кот назвал продвижение армии России.

В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что небоевые потери ВСУ растут из-за призыва негодных к службе. Такие солдаты не выдерживают нагрузок на передовой и тренировках, что приводит к заболеваниям, самоубийствам и побегам. Особенно остро проблема проявилась в Харьковской области на фоне активного наступления российских войск.

Действия Киева признали геноцидом русского народа

Следственный комитет России квалифицировал действия Вооруженных сил Украины в Донбассе как геноцид. По данным ведомства, материалы уголовного дела направлены в суд, а обвинения предъявлены 41 высокопоставленному украинскому военному и политическому деятелю.

Установлено, что в результате действий украинских военнослужащих погибло около 5 тыс. мирных жителей. В комитете подчеркнули, что по вине ВСУ также были разрушены многочисленные жилые дома, медицинские учреждения и объекты инфраструктуры.

Читайте также:

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

«Элита» ВСУ не выдержала натиска ВС России под Сумами

Солдаты ВСУ начали погибать под Харьковом, не доезжая до фронта