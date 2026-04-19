Раскрыта схема побега мобилизованных украинцев прямо с учений

Родственники мобилизованных помогали им сбегать с военных учений на Украине, рассказал ТАСС сдавшийся в плен ВС РФ стрелок 119-й бригады теробороны ВСУ Николай Розбицкий. По его словам, мобилизованные брали телефон под предлогом звонка домой, договаривались о встрече с близкими и уходили до дороги, где их уже забирал автомобиль.

[Мобилизованные] брали телефон, будто позвонить домой, а там договаривались с друзьями или родственниками, назначали встречу. <…> Самое главное было — уйти до дороги, а там позвонил, и кто-то уже приедет на машине, вывезет тебя оттуда, — сказал Розбицкий.

Пленный также уточнил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) изымали у призывников телефоны. Однако родные умудрялись снова отправлять их бандеролями.

Ранее депутат Верховной рады Анатолий Остапенко сообщил, что следующими категориями граждан Украины, которые подпадут под мобилизацию, станут полицейские, пограничники, военные пенсионеры и запасники. По его словам, это позволит властям избежать непопулярного шага — снижения призывного возраста.