Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве

Указ президента Украины Владимира Зеленского, «позволяющий» провести парад Победы на Красной площади в Москве, — это цирк и клоунада, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. При этом он отметил, что есть «и другие короткие слова» для оценки произошедшего, передает ТАСС.

Как это сказать, даже комментировать стыдно. Но так, клоунада, цирк, что хотите. Есть и другие короткие слова, — подчеркнул Ушаков.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пока не передавал президенту РФ Владимиру Путину посланий от Зеленского. Как оказалось, у политиков не было возможности переговорить на торжественном приеме для иностранных лидеров по случаю 9 Мая.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посоветовал Зеленскому помнить, что цена его заявлений может быть очень высокой. По его словам, происходящие события — это не «конкурс капитанов» в КВН.