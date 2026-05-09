День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 13:50

Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Указ президента Украины Владимира Зеленского, «позволяющий» провести парад Победы на Красной площади в Москве, — это цирк и клоунада, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. При этом он отметил, что есть «и другие короткие слова» для оценки произошедшего, передает ТАСС.

Как это сказать, даже комментировать стыдно. Но так, клоунада, цирк, что хотите. Есть и другие короткие слова, — подчеркнул Ушаков.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пока не передавал президенту РФ Владимиру Путину посланий от Зеленского. Как оказалось, у политиков не было возможности переговорить на торжественном приеме для иностранных лидеров по случаю 9 Мая.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посоветовал Зеленскому помнить, что цена его заявлений может быть очень высокой. По его словам, происходящие события — это не «конкурс капитанов» в КВН.

Власть
Юрий Ушаков
Владимир Зеленский
парад Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это страшно»: участница парада Победы поделилась воспоминаниями деда
Киевляне возложили цветы к Вечному огню в День Победы
100-летний ветеран и Герои России: кто сидел с Путиным на параде Победы
ВСУ применяли ударные дроны во время перемирия
«Страна у нас одна»: 101-летняя ветеран приняла поздравления с Днем Победы
Салют в честь Дня Победы на Камчатке попал на видео
В Анапе загорелся парк аттракционов
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.