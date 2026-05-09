В Кремле раскрыли, получил ли Путин послание из Киева Песков заявил, что Фицо пока не передал Путину послание от Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пока не передавал российскому лидеру Владимиру Путину посланий от президента Украины Владимира Зеленского, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, у Путина и Фицо не было возможности переговорить даже на торжественном приеме для иностранных лидеров по случаю Дня Победы.

Нет, [посланий] не передано, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне выразил мнение, что всем европейским лидерам следовало бы последовать примеру Фицо и посетить Москву в День Победы. Он уверен, что подобный шаг был бы важен для восстановления отношений с РФ и сохранения исторической памяти.

До этого стало известно, что Фицо причислил себя к категории «паршивых овец» в политической среде Евросоюза из-за нежелания следовать навязанным Брюсселем установкам. Он подчеркнул, что выступает против одностороннего подхода и продолжит озвучивать альтернативное мнение, даже если оно идет вразрез с официальной позицией ЕС.