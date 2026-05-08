08 мая 2026 в 20:44

Фицо объяснил, почему он стал «паршивой овцой»

Фицо назвал себя паршивой овцой в ЕС из-за нежелания подчиняться Брюсселю

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо причислил себя к категории «паршивых овец» в политической среде Евросоюза из-за нежелания следовать навязанным Брюсселем установкам. Фицо подчеркнул, что выступает против одностороннего подхода и продолжит озвучивать альтернативное мнение, даже если оно идет вразрез с официальной позицией ЕС, передает РИА Новости.

В Евросоюзе есть такие «паршивые овцы», и я отношусь к этой «стае». Я противник однобоких взглядов. Считаю такой подход очень неправильным. Часто я высказываю взгляды, которые не согласуются с той единственной позицией, которую мы «должны» отстаивать, — сказал премьер.

Ранее политолог Юрий Светов выразил мнение, что Брюссель определил премьер-министра Словакии в качестве посредника для контактов с Россией благодаря проявленному им почтению к Москве и пониманию ее взглядов на украинский вопрос. При этом эксперт полагает, что визит зарубежного лидера к главе РФ Владимиру Путину 9 мая способен спровоцировать формальную критику со стороны руководства Евросоюза.

Кроме того, госсекретарь МИД Словакии Растислав Хованец допустил, что Фицо выступит посредником и вручит Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Вероятным моментом для этого называют визит словацкого лидера в Москву на празднование Дня Победы.

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

