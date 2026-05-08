Слуцкий напомнил Зеленскому, что он не в КВН

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует помнить, что цена его заявлений может быть очень высокой, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Минобороны РФ ясно предупредило о последствиях в случае возможных атак ВСУ на парад Победы в Москве, отметил он.
Минобороны РФ предупредило исчерпывающим образом о массированных ударах по центру принятия решений в Киеве в случае реализации угроз Зеленского относительно атак ВСУ на парад Победы. Это не «конкурс капитанов» в КВН, цена этим «шуткам» может быть очень высокой для бандеровцев, — сказал Слуцкий, комментируя указ украинского лидера с формулировкой о «разрешении проведения» парада в Москве.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не нуждается ни в чьем дозволении, чтобы провести парад Победы. Он также осудил слова Зеленского и назвал это глупыми шутками.
До этого президент Владимир Путин заявил, что День Победы является главным праздником для народов РФ и Белоруссии. Об этом он сказал в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.