08 мая 2026 в 23:56

Слуцкий напомнил Зеленскому, что он не в КВН

Слуцкий: Зеленский не в КВН, цена его «шуток» может быть высокой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует помнить, что цена его заявлений может быть очень высокой, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Минобороны РФ ясно предупредило о последствиях в случае возможных атак ВСУ на парад Победы в Москве, отметил он.

Минобороны РФ предупредило исчерпывающим образом о массированных ударах по центру принятия решений в Киеве в случае реализации угроз Зеленского относительно атак ВСУ на парад Победы. Это не «конкурс капитанов» в КВН, цена этим «шуткам» может быть очень высокой для бандеровцев, — сказал Слуцкий, комментируя указ украинского лидера с формулировкой о «разрешении проведения» парада в Москве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не нуждается ни в чьем дозволении, чтобы провести парад Победы. Он также осудил слова Зеленского и назвал это глупыми шутками.

До этого президент Владимир Путин заявил, что День Победы является главным праздником для народов РФ и Белоруссии. Об этом он сказал в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

