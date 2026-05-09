Жители Одессы массово несут цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы, чтобы почтить память героев, сообщает «Страна.ua». По информации издания, люди начали приходить к мемориалу с самого утра, несмотря на присутствие усиленных нарядов полиции.

По словам очевидцев, аллею оцепили, на входе дежурят правоохранители с металлодетекторами. Они также проверяют у граждан документы, а сотрудники Службы безопасности Украины выборочно осматривают содержимое мобильных телефонов.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за время режима прекращения огня в зоне СВО было зафиксировано 8970 нарушений с украинской стороны. Статистика отражает общее количество задокументированных инцидентов, связанных с несоблюдением договоренностей о тишине.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос украинского урегулирования остается крайне многогранным. Несмотря на спешку американской стороны, достижение окончательных договоренностей потребует значительного времени и проработки множества нюансов, уточнил он.