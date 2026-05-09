Песков назвал выход на мирное соглашение по Украине долгим и сложным путем

Песков назвал выход на мирное соглашение по Украине долгим и сложным путем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос украинского урегулирования остается крайне многогранным. В комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину он оценил текущие перспективы переговорного процесса и добавил, что несмотря на спешку американской стороны, достижение окончательных договоренностей потребует значительного времени и проработки множества нюансов.

Понятно, что американская сторона спешит, но тема украинского урегулирования слишком сложная. И выход на соглашение, на мирное соглашение — это очень долгий, со сложными деталями, путь, — пояснил пресс-секретарь.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что разрешение военного конфликта на Украине застопорилось. Американская сторона, по его словам, пыталась играть роль посредника в этом процессе.

До этого стало известно, что послание от президента Украины Владимира Зеленского, которое премьер Словакии Роберт Фицо, возможно, передаст Путину, может содержать предложения о мире. Как отметил замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин, лидеры ЕС в последнее время активно продвигают такую риторику.