День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 13:04

Песков назвал выход на мирное соглашение по Украине долгим и сложным путем

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос украинского урегулирования остается крайне многогранным. В комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину он оценил текущие перспективы переговорного процесса и добавил, что несмотря на спешку американской стороны, достижение окончательных договоренностей потребует значительного времени и проработки множества нюансов.

Понятно, что американская сторона спешит, но тема украинского урегулирования слишком сложная. И выход на соглашение, на мирное соглашение — это очень долгий, со сложными деталями, путь, — пояснил пресс-секретарь.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что разрешение военного конфликта на Украине застопорилось. Американская сторона, по его словам, пыталась играть роль посредника в этом процессе.

До этого стало известно, что послание от президента Украины Владимира Зеленского, которое премьер Словакии Роберт Фицо, возможно, передаст Путину, может содержать предложения о мире. Как отметил замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин, лидеры ЕС в последнее время активно продвигают такую риторику.

Власть
Украина
Дмитрий Песков
переговоры
