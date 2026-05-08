День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 16:03

В Госдепе признали неприятную правду о переговорах по Украине

Рубио заявил, что разрешение конфликта на Украине застопорилось

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Разрешение военного конфликта на Украине застопорилось, заявил в ходе брифинга государственный секретарь США Марко Рубио. Американская сторона, по его словам, пыталась играть роль посредника в этом процессе, передает Reuters.

Мы играли и пытались играть роль посредника в этом процессе. Пока это не привело к плодотворному результату по ряду причин. Мы по-прежнему готовы выполнять эту роль, если она может быть продуктивной. Но мы не хотим тратить свое время впустую и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят прогресса, — сказал Рубио.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт к переговорам с Евросоюзом. По его словам, инициатором сворачивания отношений с Европой была не Москва, а Брюссель и отдельные европейские столицы.

До этого стало известно, что послание от президента Украины Владимира Зеленского, которое премьер Словакии Роберт Фицо, возможно, передаст Путину, может содержать предложения о мире. Как отметил замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин, лидеры ЕС в последнее время активно продвигают такую риторику.

США
Украина
Марко Рубио
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолет с президентом Казахстана приземлился в Москве
Появились новые подробности атак БПЛА на Москву на фоне перемирия
Выстрел в упор: бывший уголовник убил бойца СВО в Калуге —подробности
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.