В Госдепе признали неприятную правду о переговорах по Украине Рубио заявил, что разрешение конфликта на Украине застопорилось

Разрешение военного конфликта на Украине застопорилось, заявил в ходе брифинга государственный секретарь США Марко Рубио. Американская сторона, по его словам, пыталась играть роль посредника в этом процессе, передает Reuters.

Мы играли и пытались играть роль посредника в этом процессе. Пока это не привело к плодотворному результату по ряду причин. Мы по-прежнему готовы выполнять эту роль, если она может быть продуктивной. Но мы не хотим тратить свое время впустую и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят прогресса, — сказал Рубио.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт к переговорам с Евросоюзом. По его словам, инициатором сворачивания отношений с Европой была не Москва, а Брюссель и отдельные европейские столицы.

До этого стало известно, что послание от президента Украины Владимира Зеленского, которое премьер Словакии Роберт Фицо, возможно, передаст Путину, может содержать предложения о мире. Как отметил замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин, лидеры ЕС в последнее время активно продвигают такую риторику.