08 мая 2026 в 13:20

В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам

Песков: Путин готов к переговорам со всеми, а не только с Евросоюзом

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин открыт к переговорам с Евросоюзом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, инициатором сворачивания отношений с Европой была не Москва, а Брюссель и отдельные европейские столицы.

Путин готов к переговорам со всеми, он неоднократно об этом говорил. Российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля наших отношений, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее политолог Юрий Светов сообщил, что ЕС неслучайно выбрал на роль переговорщика с Россией премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Эксперт уточнил, что политик продемонстрировал уважение к Москве и ее позиции по украинскому вопросу.

До этого стало известно, что послание от президента Украины Владимира Зеленского, которое Фицо, возможно, передаст Путину, может содержать предложения о мире. Как отметил заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин, лидеры ЕС в последнее время активно продвигают такую риторику.

