Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию

Евросоюз и НАТО навязывают конфронтационную линию, указал президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьером Словакии Робертом Фицо. Глава государства добавил, что отношения двух стран осложняются внешнеполитической конъюнктурой, передает ТАСС.

Конечно, мы понимаем, что сейчас они [двусторонние отношения РФ и Словакии] осложнены событиями, связанными с тем, что происходят на Украине, и внешнеполитической конъюнктурой. Конфронтационной линией, как мы считаем, которая навязывается всем нам и ЕС, и НАТО, — отметил Путин.

Также президент поблагодарил премьера Словакии за приезд в Москву на празднование Дня Победы. Российский лидер вспомнил во время переговоров в Кремле, что в прошлом году у политика возникли сложности с поездкой, однако в этом году ему было «чуть-чуть полегче». Путин выразил благодарность Фицо за сохранение исторической правды и бережное отношение к захоронениям советских воинов в Словакии. Москва не забывает о роли страны в наступлении мира, резюмировал глава государства.