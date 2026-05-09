Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей

Турэксперт Ансталь: при потере паспорта за границей понадобятся свидетели из РФ

При потере паспорта за границей для подтверждения личности могут понадобиться свидетели из России, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, наличие внутреннего паспорта значительно упрощает этот процесс.

Если вы понимаете, что потеряли документ не где-то внутри своего номера, а на улице или в другом месте, в первую очередь вам нужно обратиться в правоохранительные органы, в местную полицию, и написать заявление о том, что вы потеряли паспорт. Оно вам потребуется позже, когда вы придете в консульство или посольство РФ в той стране, где отдыхаете. Если у вас есть с собой внутренние документы, например, внутренний российский паспорт, это упростит подтверждение вашей личности. Если нет, то процедура будет несколько сложнее. Вам понадобятся свидетели — граждане РФ, у которых есть паспорта. Они должны подтвердить вашу личность, ― сказала Ансталь.

Она добавила, что для получения временного документа на выезд и разрешения на въезд в Россию понадобятся дополнительные документы: две фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра или внутренний паспорт. На правительственных сайтах, таких как «Госуслуги» или ресурсы консульства МИД РФ, можно найти всю необходимую информацию, отметила турэксперт.

В консульство РФ лучше записаться заранее. После того как вам выдадут разрешение на выезд в РФ ― оно оформляется достаточно быстро и бесплатно ― вы возвращаетесь в Россию, и это разрешение нужно будет сдать либо в МВД, либо в МИД, после чего можно начать оформлять новый паспорт и спокойно путешествовать, ― резюмировала Ансталь.

Ранее генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова заявила, что экстренный загранпаспорт можно оформить всего за три рабочих дня. По ее словам, в некоторых случаях ситуация с просроченным документом не является приговором для поездки.

Софья Якимова
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

