День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 15:00

«Авторадио» и НТВ объединили все поколения акцией на 9 Мая

Фото: ГПМ Радио
Подписывайтесь на нас в MAX

«Авторадио» и НТВ (входят в «Газпром-Медиа Холдинг») объединили поколения при помощи акции «Страна поет „Катюшу“ — 2026», подготовленной ко Дню Победы. 9 мая в 13:30 (мск) песня «Катюша» прозвучала в разных уголках России и за ее пределами.

Простая идея — всем вместе спеть легендарную песню — переросла в мощное движение. Та искренность, с которой сегодня исполняют «Катюшу», громче любых слов. Сотрудничество с НТВ позволило нам серьезно расширить проект — в этом году он собрал еще больше людей вокруг нашей общей истории, а песня, прошедшая через годы и поколения, обрела новую силу. В этой сплоченности и гордость за Россию, и вера в ее будущее, — отметил генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.

Строки из песни в новой концертной студии «Авторадио» в Технопарке НТВ исполнили Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова, Люся Чеботина, Алсу, звезды шоу «Мурзилки Live» Брагин, Гордеева, Захар и ведущие НТВ Вячеслав Макаров и Федерико Арнальди. Проект также собрал людей разных профессий из разных уголков страны — они прислали свои видео с исполнением «Катюши».

Впервые акция прошла в честь 80‑летия Победы. Тогда в ней приняли участие более 200 тыс. человек из 300 городов и 16 стран. Самые искренние и запоминающиеся моменты этого года войдут в итоговый фильм «Страна поет „Катюшу“ — 2026», который выйдет в День России.

Ранее редакция газеты «Вечерняя Москва» подготовила специальный выпуск к 9 Мая. Номер полностью собран из архивных материалов, которые выпускались в период Великой Отечественной войны. Читатели смогут познакомиться с подлинными публикациями 1941–1945 годов.

Общество
ВОВ
песни
9 Мая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал, что было написано в послании от Зеленского
Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин назвал смелым решение лидеров других стран посетить Москву на 9 мая
«Думаю, дело идет к завершению»: Путин об СВО
«Особое рассмотрение»: Путин о планах Армении вступить в Евросоюз
«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным
Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая
Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США
Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма
Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы
Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева
«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине
Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной
«Что будет с Лешеком?»: реакция на «указ» Зеленского развеселила Захарову
Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая
Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем
В Закарпатье цыгане пошли на штурм военкомата
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.