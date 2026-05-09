«Авторадио» и НТВ объединили все поколения акцией на 9 Мая

«Авторадио» и НТВ (входят в «Газпром-Медиа Холдинг») объединили поколения при помощи акции «Страна поет „Катюшу“ — 2026», подготовленной ко Дню Победы. 9 мая в 13:30 (мск) песня «Катюша» прозвучала в разных уголках России и за ее пределами.

Простая идея — всем вместе спеть легендарную песню — переросла в мощное движение. Та искренность, с которой сегодня исполняют «Катюшу», громче любых слов. Сотрудничество с НТВ позволило нам серьезно расширить проект — в этом году он собрал еще больше людей вокруг нашей общей истории, а песня, прошедшая через годы и поколения, обрела новую силу. В этой сплоченности и гордость за Россию, и вера в ее будущее, — отметил генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.

Строки из песни в новой концертной студии «Авторадио» в Технопарке НТВ исполнили Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова, Люся Чеботина, Алсу, звезды шоу «Мурзилки Live» Брагин, Гордеева, Захар и ведущие НТВ Вячеслав Макаров и Федерико Арнальди. Проект также собрал людей разных профессий из разных уголков страны — они прислали свои видео с исполнением «Катюши».

Впервые акция прошла в честь 80‑летия Победы. Тогда в ней приняли участие более 200 тыс. человек из 300 городов и 16 стран. Самые искренние и запоминающиеся моменты этого года войдут в итоговый фильм «Страна поет „Катюшу“ — 2026», который выйдет в День России.

Ранее редакция газеты «Вечерняя Москва» подготовила специальный выпуск к 9 Мая. Номер полностью собран из архивных материалов, которые выпускались в период Великой Отечественной войны. Читатели смогут познакомиться с подлинными публикациями 1941–1945 годов.